Cs denuncia por fraude el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa

Ciudadanos advirtió de que llegaría hasta el final en lo que denominó como el "caso viales", en referencia al contrato de mantenimiento en Orihuela Costa, y ahora ha dado un paso más presentando una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Orihuela por un posible delito de prevaricación, malversación y falsificación en documento administrativo, en el marco de un presunto fraude en la contratación por parte del Ayuntamiento de este servicio que se habría llevado a cabo de manera continuada desde marzo de 2023 hasta febrero de este año.

El portavoz de la formación naranja, José Aix, también edil en el anterior mandato 2019-2023, y el entonces concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, han denunciado a varios cargos del PP y un funcionario municipal: el exalcalde Emilio Bascuñana; los exediles Rafael Almagro, Sabina Goretti y Mariola Rocamora; los actuales concejales Víctor Valverde y Mónica Pastor y al empleado público Antonio Gracia Penalva, así como a la empresa adjudicataria y su gerente.

La denuncia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, los acusa de un fraude continuado contra los intereses del Ayuntamiento, "sin perjuicio de que pueda haber más responsables que, simplemente, miraron hacia otro lado para beneficiar con más de 3,5 millones de euros en cinco años a una empresa que incumplió el contrato desde el primer día".

Sentencia

Se produce, además, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Elche ha desestimado el recurso que en su día interpuso la adjudicataria, la oriolana Zaplana Caselles Construcciones, frente al decreto de Noguera que iniciaba un expediente de incumplimientos de la mercantil de sus obligaciones contractuales, en marzo de 2023.

Con esta sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Ciudadanos indica que la mercantil ha incumplido el contrato desde el mismo inicio de la prestación del servicio y hasta su finalización, incluso posteriormente en la prórroga que el Ayuntamiento, ya en manos de PP y Vox, le concedió entre marzo de 2024 y febrero de 2025, aun a sabiendas de esos incumplimientos.

Incumplimientos

El juez concluye que la empresa ha incumplido porque nunca aportó al servicio una construcción en forma de nave industrial, de 1.174 metros cuadrados, que fue clave para que Zaplana Caselles ganara la licitación, dado que la oferta de esa construcción le dio precisamente la diferencia de solo 0,72 puntos frente a la licitadora que quedó en segundo, por lo que fue un punto decisivo.

Además, según la sentencia, la empresa nunca ha justificado el horario de trabajo efectivo del ingeniero técnico que debía aportar como personal, llegando a manifestar en su día que efectivamente no se cumplía el horario previsto.

Fueron estos los argumentos principales por los que Noguera se negaba a pagar las facturas, lo que a su vez provocó trifulcas en las juntas de gobierno ante sus socios del PP, que eran partidarios de abonalas, ya que que los servicios se habían prestado.

La propia sentencia reconoce que esos incumplimientos son causa de rescisión del contrato, según establece la cláusula 23ª del pliego de condiciones.

Desperfectos en una calle del litoral oriolano, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Para la formación naranja, este fallo judicial acredita "el gran fraude que se ha cometido contra los intereses municipales por quienes han estado ocultando y disimulando la realidad para evitar tomar acciones en vía administrativa contra la empresa, dado que desde el primer momento en que se constató que la empresa incumplía y que la nave industrial ofertada no existía, los concejales del PP en el pasado mandato, miembros todos de la junta de gobierno local, votaron favorablemente al reconocimiento y pago de las facturas por el 100% del importe de las mismas, cuando sabían perfectamente de esos incumplimientos al ser advertidos por los concejales de Ciudadanos en todo momento".

El PP, por su parte, también se apoyaba en que los informes técnicos decían que todo estaba correcto, siendo el autor de estos informes el funcionario del área de Infraestructuras Antonio Gracia Penalva, igualmente denunciado ahora, que llegó a manifestar, como dice la reciente sentencia, que efectivamente la empresa sustituyó las instalaciones (nave industrial) por otros terrenos, y que estos cumplían con los pliegos, aunque no ciertamente con la oferta, "algo absolutamente irregular que en su momento se negó a informar", afirma la denuncia, que insiste en que todos los grupos municipales conocieron lo que estaba pasando en marzo de 2021, con ocasión de una comisión extraordinaria solicitada por PSOE y Cambiemos ante las noticias de impagos a la adjudicataria, porque precisamente Noguera se negaba a dar conformidad a las facturas hasta que el técnico municipal informase correctamente sobre la ausencia de la nave.

Técnicos supervisando la contrata en 2020 en el terreno dispuesto por la ajudicataria en la Costa / Información

Hay que recordar que incluso ese mismo funcionario denunció por un supuesto acoso laboral a Noguera, por su insistencia en que hiciera informes declarando la inexistencia de la nave en base a la oferta, algo que el técnico nunca hizo.

Moción de censura

De hecho, todo ello fue uno de los muchos desencuentros entre Cs y PP que ocasionaron la moción de censura de abril de 2022 que desalojó a los populares del poder. Ya con Cs y PSOE en el gobierno se inició el expediente de incumplimiento de la empresa, que el PP anteriormente, ocupando la Concejalía de Contratación, nunca había tramitado. El expediente declaró la existencia de incumplimiento, pero no estableció sus consecuencias. Solo posteriormente, cuando ya el PP y Vox gobernaban, se decidió detraer cantidades económicas de las facturas, llegando a valorarse una penalidad de 126.000 euros a imponer a la empresa, pero sin tomar la decisión de rescindir el contrato.

Es más, la denuncia traslada la irregularidad al mandato corporativo de PP y Vox, dado que empezó en julio de 2023, justo al mes de que en junio la anterior junta de gobierno desestimara el recurso de reposición contra la declaración de incumplimiento de la empresa. Entonces era cuando procedía abrir el expediente de rescisión, pero, según Cs, aguantaron el expediente en un cajón hasta que la actual concejala de Contratación, Mónica Pastor, concedió en febrero de 2024 una prórroga anual a Zaplana Caselles.

Incluso, varios técnicos del Ayuntamiento señalaron, después de la prórroga, errores en el importe de la contrata e incumplimientos por parte de la adjudicataria, subrayando que era algo que se había mantenido y consentido con "grave perjuicio para los intereses municipales".

Una prórroga que, sostienen en la denuncia, ha sido informada como irregular, ya que consta que se hizo sin informe de las mejoras a aportar por la empresa, sin actualizar la garantía depositada según los pliegos, sin el cálculo del precio actualizado del contrato. Es decir, "una prórroga chapucera buscando beneficiar exclusivamente a la empresa, a la que ni siquiera se procedió a incautar la fianza depositada por los incumplimientos", insisten fuentes del partido, que añaden que las denuncias y la causa que se han seguido contra Noguera se pueden ahora refutar como falsas e inconsistentes, dado que un juez ha justificado ya plenamente la negativa del exconcejal a firmar las facturas.

El pasado mes de enero, se abrió juicio oral a Noguera, al que Anticorrupción le pedía 14 años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía lo acusaba de bloquear el pago pese a que las facturas contaban con la aprobación previa de los técnicos responsables supervisores del contrato tras comprobar que los servicios se habían prestado de forma efectiva, pidiendo 14 años de inhabilitación por prevaricación.

Presentación en julio del nuevo servicio, en la playa de La Glea en Campoamor / Información

La mercantil rechazó una segunda prórroga el pasado mes de febrero, lo que hizo que el Ayuntamiento decidiera municipalizar el servicio, prestándolo a través de la sociedad municipal SGM, reactivándose el servicio cinco meses después, en julio. El encargo, ordenado por el pleno el 14 de mayo, tiene un presupuesto total de 6.611.131 euros para un periodo de cinco años, con una inversión anual de 1.322.226 euros, lo que supone un incremento de cerca de 560.000 euros con respecto al contrato anterior.