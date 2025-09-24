La falta de nichos obliga a eliminar de "urgencia" jardines del cementerio de Torrevieja para ampliarlo

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a concurso la adjudicación de la construcción de 296 nuevos nichos junto al acceso de poniente del cementerio municipal por 269.000 euros (IVA incluido).

En el proyecto se advierte que se debe abordar ya esta obra ante la demanda de enterramientos en el Cementerio Municipal, que extiende a lo largo de unos 30.000 metros cuadrados, entre la circunvalación de la N-332 y la depuradora, que precisa de un incremento "urgente" de la dotación de nichos. La actual disponibilidad de nichos puede estar agotada "en los próximos meses", dice el documento que justifica la obra, debido a las defunciones estimadas.

Concurso

El equipo de gobierno del Partido Popular anunció el pasado viernes que este contrato salía a licitación con el precio de licitación y el plazo.

La obra prevé la construcción de tres centenares de nichos distribuidos en cuatro pabellones, que ocuparán unos trescientos metros cuadrados, aunque la zona a urbanizar es mayor, y supera los quinientos.

El arquitecto técnico externo al que se le ha encargado la obra ha tenido que optar en el proyecto por eliminar una zona ajardinada de más de quinientos metros cuadrados en el acceso sur al cementerio para ubicar tres nuevos pabellones de nichos.

Jardines

Además de suprimir varios ejemplares de cipreses y un ficus de gran porte, que serán trasplantados, la obra obliga a trasladar un monolito en homenaje los cofrades fallecidos de la Semana Santa de Torrevieja, ubicado en esa parcela desde 2006 y que se reubicará en otra zona del propio cementerio.

La obra para nuevos nichos es también necesaria para contar con espacio suficiente para llevar a cabo los traslados de restos desde los bloques de nichos que se encuentran en mal estado, en la parte más antigua del camposanto, que data de finales del siglo XIX. Manzanas de enterramiento en estado de ruina y que se han ido derribando poco a poco desde hace más de quince años, con un traslado de restos que no puede ser inmediato y exige una serie de garantías, según la legislación mortuoria.

Plano de la ubicación de los 296 nichos en una zona ajardinada del acceso de Poniente del cementerio / INFORMACIÓN

Ampliaciones

En la última década el Ayuntamiento ha llevado a cabo dos ampliaciones de nichos en el interior del propio cementerio de entidad, que sin embargo, ya son insuficientes. En 2021, en plena pandemia de Covid se ejecutó una ampliación de urgencia con 460 nuevos nichos y se concluyó a principios de 2022. Se llevó cabo principalmente a costa del derribo de la zona de nichos más antigua del cementerio, con enterramientos de finales del siglo XIX y principios del XX en estado de ruina, en la pared medianera que deslinda el camposanto de la estación depuradora. Esa actuación, sin estudio patrimonial previo, se llevó por delante buena parte del antiguo cementerio civil.

En 2011 se llevó a cabo otra ampliación más importante, en este caso el recinto de Levante del cementerio, con 1.242 nuevos nichos -en hileras de cinco alturas- y 252 columbarios.

Crecer por Poniente

No hay más espacio para enterramientos en el propio cementerio, más allá de los que el Ayuntamiento quiera disponer sobre las manzanas en estado de ruina derribadas -y las que faltan por derribar- en la parte del cementerio más antigua.

Fuera del propio ámbito del cementerio el camposanto solo puede crecer al sur, en la zona de Poniente, en la que se encuentra una pequeña parcela sin urbanizar y suelos de una comunidad de regantes.

En la zona de Levante ya no es posible porque una empresa, también vinculada a los propietarios de esos mismos suelos agrícolas, está tramitando un proyecto para construir un tanatorio con crematorio, que ya ha cubierto buena parte de su proceso administrativo.

En Torrevieja se producen del orden de 900 defunciones al año, aunque una parte de los enterramientos se realizan en otros lugares de procedencia de los fallecidos, y la opción por la incineración es cada vez mayor, con una exigencia de espacio menor en el cementerio.