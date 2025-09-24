TORREVIEJA
La falta de nichos obliga a eliminar de "urgencia" jardines del cementerio de Torrevieja para ampliarlo
El Ayuntamiento señala en el proyecto que el camposanto se puede quedar sin enterramientos en "meses" y saca a licitación la construcción de tres pabellones
El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a concurso la adjudicación de la construcción de 296 nuevos nichos junto al acceso de poniente del cementerio municipal por 269.000 euros (IVA incluido).
En el proyecto se advierte que se debe abordar ya esta obra ante la demanda de enterramientos en el Cementerio Municipal, que extiende a lo largo de unos 30.000 metros cuadrados, entre la circunvalación de la N-332 y la depuradora, que precisa de un incremento "urgente" de la dotación de nichos. La actual disponibilidad de nichos puede estar agotada "en los próximos meses", dice el documento que justifica la obra, debido a las defunciones estimadas.
Concurso
El equipo de gobierno del Partido Popular anunció el pasado viernes que este contrato salía a licitación con el precio de licitación y el plazo.
La obra prevé la construcción de tres centenares de nichos distribuidos en cuatro pabellones, que ocuparán unos trescientos metros cuadrados, aunque la zona a urbanizar es mayor, y supera los quinientos.
El arquitecto técnico externo al que se le ha encargado la obra ha tenido que optar en el proyecto por eliminar una zona ajardinada de más de quinientos metros cuadrados en el acceso sur al cementerio para ubicar tres nuevos pabellones de nichos.
Jardines
Además de suprimir varios ejemplares de cipreses y un ficus de gran porte, que serán trasplantados, la obra obliga a trasladar un monolito en homenaje los cofrades fallecidos de la Semana Santa de Torrevieja, ubicado en esa parcela desde 2006 y que se reubicará en otra zona del propio cementerio.
La obra para nuevos nichos es también necesaria para contar con espacio suficiente para llevar a cabo los traslados de restos desde los bloques de nichos que se encuentran en mal estado, en la parte más antigua del camposanto, que data de finales del siglo XIX. Manzanas de enterramiento en estado de ruina y que se han ido derribando poco a poco desde hace más de quince años, con un traslado de restos que no puede ser inmediato y exige una serie de garantías, según la legislación mortuoria.
Ampliaciones
En la última década el Ayuntamiento ha llevado a cabo dos ampliaciones de nichos en el interior del propio cementerio de entidad, que sin embargo, ya son insuficientes. En 2021, en plena pandemia de Covid se ejecutó una ampliación de urgencia con 460 nuevos nichos y se concluyó a principios de 2022. Se llevó cabo principalmente a costa del derribo de la zona de nichos más antigua del cementerio, con enterramientos de finales del siglo XIX y principios del XX en estado de ruina, en la pared medianera que deslinda el camposanto de la estación depuradora. Esa actuación, sin estudio patrimonial previo, se llevó por delante buena parte del antiguo cementerio civil.
En 2011 se llevó a cabo otra ampliación más importante, en este caso el recinto de Levante del cementerio, con 1.242 nuevos nichos -en hileras de cinco alturas- y 252 columbarios.
Crecer por Poniente
No hay más espacio para enterramientos en el propio cementerio, más allá de los que el Ayuntamiento quiera disponer sobre las manzanas en estado de ruina derribadas -y las que faltan por derribar- en la parte del cementerio más antigua.
Fuera del propio ámbito del cementerio el camposanto solo puede crecer al sur, en la zona de Poniente, en la que se encuentra una pequeña parcela sin urbanizar y suelos de una comunidad de regantes.
En la zona de Levante ya no es posible porque una empresa, también vinculada a los propietarios de esos mismos suelos agrícolas, está tramitando un proyecto para construir un tanatorio con crematorio, que ya ha cubierto buena parte de su proceso administrativo.
En Torrevieja se producen del orden de 900 defunciones al año, aunque una parte de los enterramientos se realizan en otros lugares de procedencia de los fallecidos, y la opción por la incineración es cada vez mayor, con una exigencia de espacio menor en el cementerio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- Orihuela estrena el Tardeada con un seguimiento multitudinario y conexión con las bandas indie
- El depósito del mobiliario del Palacio de Rubalcava de Orihuela en Salesas deja una factura de más de 250.000 euros
- Muere por un tropiezo en la carretera que separa Beniel de Orihuela mientras se decide qué comunidad envía una ambulancia
- No, este no es el suspenso más rápido de la historia del examen conducir
- Torrevieja pagará el 80% del gasto de alquiler de los comerciantes de La Plasa mientras duren las obras
- El PP urge al ministerio a desdoblar la N-332 tras un verano de insufribles atascos en Torrevieja