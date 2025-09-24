Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

La Generalitat reconoce a Torrevieja como capital cultural de la Comunidad Valenciana 2025

El objetivo de esta iniciativa que se decide solo a tres meses de concluir el año es la visibilidad, el reconocimiento y la descentración de la cultura a lo largo de todo el territorio valenciano

Actuación de una banda sinfónica en el Auditorio Internacional de Torrevieja

Actuación de una banda sinfónica en el Auditorio Internacional de Torrevieja / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la resolución por la que se reconoce a Macastre (València) y Torrevieja como Capitales Culturales Valencianas para el año 2025. Es decir, durante los tres próximos meses, aunque es un reconocimiento que los municipios podrán hacer valer durante buena parte de 2026.

Ambas localidades han obtenido la mejor puntuación "entre las candidaturas presentadas a la modalidad de menos de 5.000 y más de 5.000 habitantes, respectivamente".

Auditorio Internacional de Torrevieja, que acoge una parte de la programación cultural

Auditorio Internacional de Torrevieja, que acoge una parte de la programación cultural / TONY SEVILLA

El Ayuntamiento de Torrevieja no había hecho pública su candidatura a este reconocimiento. La administración local tiene delegada en una empresa la organización del grueso de su actividad cultural a lo largo del año, con un desembolso anual de 2,1 millones de euros una empresa de gestión cultural de dos millones de euros. Además ha impulsado la organización de festivales veraniegos y organizar Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía.

Visibilidad

El objetivo de esta iniciativa es la visibilidad, el reconocimiento y la descentración de la cultura a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, impulsando el acceso a la cultura a los habitantes de todos los municipios, incluyendo los más pequeños.

En este sentido, con esta nominación se pretende reconocer a aquellas localidades que hagan una apuesta decidida por la cultura como instrumento de cohesión social y fomento económico.

También tiene como ejes de trabajo descentralizar una parte de la oferta cultural que se promueve habitualmente desde la Generalitat, mejorando la comunicación entre la Conselleria y los productores, distribuidores y programadores culturales a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, a la vez que se garantiza el derecho de acceso universal a la cultura.

Además, la Conselleria quiere generar actividad económica en el municipio galardonado y en su zona de influencia a través del turismo cultural y de los proyectos empresariales que puedan surgir, en el ámbito de la cultura, en torno a la capitalidad.

Reconocimiento

El reconocimiento como Capital Cultural Valenciana 2025 lleva aparejado una serie de compromisos por parte de la Generalitat, entre los que destaca la celebración de un acto de otorgamiento del reconocimiento para impulsar su promoción. Además, tanto Macastre como Torrevieja serán sede de diferentes propuestas culturales organizadas por la Conselleria.

El reconocimiento de Capital Cultural Valenciana podrá ser empleado por ambos municipios seleccionados en su programación cultural y su publicidad institucional hasta la publicación en el DOGV de la resolución del próximo concurso de Capitales Culturales Valencianas en 2026.

TEMAS

