Torrevieja no da crédito: una mujer pasea una paloma con correa en la playa y las redes arden
Un vídeo viral en TikTok muestra a una mujer con una paloma atada en la playa y desata un aluvión de comentarios
En la costa de Torrevieja ya estamos acostumbrados a escenas sorprendentes. Pero lo ocurrido en una de sus playas ha ido más allá de la anécdota: una mujer paseando a una paloma con correa y arnés, como si fuera un perro. La imagen fue captada por una usuaria de TikTok y en apenas unas horas se convirtió en un fenómeno viral.
El clip dura apenas unos segundos, pero ha generado un torrente de comentarios y una pregunta que ha polarizado a la audiencia: ¿es un acto de ternura hacia un animal indefenso o, por el contrario, una forma de maltrato?
Entre la ternura y la polémica
El desconcierto inicial, una paloma caminando dócilmente al lado de su dueña, dio paso a las opiniones encontradas. Muchos usuarios apuntaron que “las palomas tienen que volar libres” y que someterlas a una correa supone privarlas de su naturaleza. Otros, en cambio, repararon en un detalle que cambia la interpretación: según varias personas, el ave no tenía un ala, por lo que este paseo sería la única manera de darle actividad y compañía.
¿Mascota improbable o maltrato?
La escena reaviva un dilema que aparece cada cierto tiempo en redes: ¿dónde está el límite de lo que consideramos mascota? Mientras los perros y gatos siguen siendo los compañeros más habituales, cada vez es más común ver animales exóticos en los hogares. La paloma de Torrevieja rompe esa lógica, al tratarse de un ave que solemos identificar con plazas y azoteas más que con salones y sofás.
A esto se suma su mala fama en las ciudades, donde muchos las llaman directamente “ratas voladoras” por su abundancia y por la creencia de que transmiten enfermedades. Sin embargo, ese riesgo se reduce mucho cuando el ave no vive en la calle y recibe cuidados adecuados en un entorno doméstico.
Pero, como suele suceder en los vídeos virales, no todo fue polémica seria. También hubo espalpacio para el ingenio y la burla. Uno de los comentarios más compartidos fue el de un usuario que ironizó: “Yo paseo a mi tortuga… eso sí, salimos el lunes por la mañana y no volvemos hasta el martes por la tarde, cosas de tortugas”. Otro fue más directo y puso en duda la salud mental de la mujer que llevaba a la paloma con correa, lo que encendió aún más el debate en TikTok.
Una postal surrealista en la playa
Más allá de los debates, la imagen tiene algo de poético: una paloma, símbolo de libertad, convertida en mascota de paseo frente al mar Mediterráneo. El contraste entre lo cotidiano y lo inesperado es lo que ha atrapado a miles de personas en TikTok.
Torrevieja, acostumbrada a ser noticia por sus playas, sus fiestas o sus carreras por encontrar sitio en la orilla de la playa, ha vuelto a colarse en la conversación digital gracias a una escena insólita que mezcla ternura, polémica y sorpresa a partes iguales.
