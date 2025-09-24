Orihuela ultima un bonoconsumo de cara a la Navidad

El Ayuntamiento de Orihuela ultima una campaña de bonoconsumo propia de cara a las fiestas navideñas, después de que la Diputación de Alicante no lo haya incluido, como en ejercicios anteriores, en sus presupuestos para este año, lo que ha llevado a varios consistorios a poner en marcha sus propias iniciativas con recursos municipales, como es el caso también de Guardamar del Segura y Torrevieja. El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ha publicado la aprobación de las bases generales reguladoras de las ayudas.

Podrán optar a esta nueva campaña las personas mayores de edad y empadronadas en el municipio de Orihuela para obtener el descuento en las compras de bienes y servicios que realicen en los establecimientos comerciales participantes en el programa, al que se han adherido 143 comercios.

Los bonos tienen un importe de 10, 20, 50 y 200 euros. Los consumidores tendrán que abonar la mitad de esos importes a través de la web que se habilite para la compra de los bonos, que después se canjean en el establecimiento.

Cada persona podrá adquirir los que requiera siempre que su valor total no exceda de 200 euros. También se recuerda que al tratarse de una ayuda pública, el beneficiario tendrá que declararla como ganancia patrimonial en la declaración de IRPF 2025.

De forma excepcional, para aquellas personas que por determinadas circunstancias no dispongan de otros medios para obtener el bono, descargado en un dispositivo móvil o impreso, se habilitará un punto de recogida en la Concejalía de Comercio mediante cita previa en los teléfonos que se publicarán en la plataforma web.

Zona habilitada en la Concejalía de Comercio en la campaña anterior / Información

Con todo, el PSOE ha criticado que no se iniciaran los trámites hasta julio, pese a que en febrero se aprobó el presupuesto con una partida de 400.000 euros para este fin, de forma que no se ha llegado a tiempo para la campaña de la vuelta al cole ni se haya seleccionado aún a la entidad colaboradora para poner en marcha esta iniciativa. Los socialistas también han presentado una moción en el pleno de este jueves para que el Consistorio compre una plataforma digital para llevar a cabo el bonoconsumo con medios propios.

Por su parte, el concejal de Comercio, Vicente Pina, ha puesto en valor que gracias a esta actuación el comercio local ingresará 800.000 euros, además de subrayar las subvenciones de nuevos comercios y consolidación de los existentes en trámite de adjudicación, así como el concurso de escaparates de Navidad, los eventos y actividades de promoción comercial -también en proceso de adjudicación-, sin olvidar el éxito del festival Tardeada, en colaboración con otras cuatro concejalías.