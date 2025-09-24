El trasvase Tajo-Segura sostiene 4.000 millones del PIB nacional y más de 100.000 empleos, según un informe de PwC

La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) alertó este miércoles en la presentación en Murcia del estudio Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024) de que el sureste peninsular "se enfrenta" a un escenario “objetivamente crítico” si se materializan las restricciones previstas tanto en el trasvase por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, como en la restricción e incluso prohibición de uso de aguas de acuíferos sobrexplotados en la demarcación de la cuenca del Segura en Alicante, Murcia y Almería.

Javier Celdrán, responsable de PwC recordó que esta misma consultora ha venido midiendo el impacto del acueducto en los últimos años. En 2013, el primer estudio cifró la aportación del trasvase en 2.334 millones de euros al PIB y más de 100.000 empleos. En 2020, esas cifras ascendieron a 3.013 millones y 106.000 puestos de trabajo.

Actualización

La actualización presentada este miércoles, eleva ahora la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Con lo que el peso económico del trasvase es un 30 % mayor desde que se realizó la última actualización en 2020. Celdrá destacó, además, el peso extraordinario de las exportaciones de frutas y hortalizas desde Murcia, Alicante y Almería: el 71% a nivel nacional.

Esta actualización del informe ha sido impulsada por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) en un momento crítico para el sector por la incertidumbre sin resolver sobre la garantía de agua, sobre todo desde el año 2027, fecha en la que el aumento del caudal del Tajo llegará al máximo previsto en el plan de cuenca y comenzará a aplicarse la directiva marco de agua para mejorar el estado ambiental de las masas de agua subterráneas tanto desde el punto de vista cuantitativo para elevar sus reservas como el cualitativo a la hora de eliminar la presencia de contaminantes agrícolas y reducir su salinidad.

Un momento de la presentación del estudio sobre el impacto económico del trasvase / Juan Carlos Caval

A este acto de presentación en la capital murciana acudieron el presidente regional de Murcia, Fernando López Miras, y la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti Galindo, además del propio presidente del SCRATS, Lucas Jiménez y el presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Roque Bru, que es vicepresidente del Sindicato, en el que están representadas 62 comunidades de riego, usuarias del trasvase.

Cadenas de valor

Por cadenas de valor, la agricultura aporta, con esos datos actualizados dados a conocer este miércoles, cerca de 1.900 millones de euros y 71.000 empleos, la transformación 1.480 millones y 24.000 empleos, y la comercialización 556 millones y 8.000 empleos.

Aguas subterráneas

El informe incorpora por primera vez un análisis del papel de las aguas subterráneas, cuyo uso en la cuenca del Segura aporta 583 millones de euros de producción agrícola lo que se traduce en 668 millones al PIB y 31.428 empleos. Este dato cobra relevancia, según PwC, ante el anuncio del Gobierno de España de aplicar restricciones en la planificación hidrológica de 2027.

En concreto Celdrán citó la previsión de reducir en un 40% el agua trasvasada en 2027 (según las nuevas normas de explotación), en torno a cien hectómetros de media menos al año frente a los actuales 200, y el recorte de las aguas subterráneas (213 hectómetros cúbicos menos para el mismo año), que representan un 30% de los recursos hídricos agrarios actualmente. De cumplirse ambos escenarios, el sureste perdería la mitad de sus recursos de riego actuales, lo que generaría un déficit hídrico total de 391 hectómetros cúbicos anuales en la cuenca del Segura.

Algunas de las cifras que reflejan el peso en la economía del trasvase Tajo-Segura / SCRATS

Celdrán advirtió de que estas limitaciones, "si alternativas claras a corto y medio plazo", pondrían en riesgo 132.723 hectáreas de cultivos, 44 millones de árboles frutales y más de 100.000 empleos, además de comprometer una aportación de casi 4.000 millones de euros al PIB nacional. Subrayó también el impacto medioambiental: “Estos árboles capturan 1,2 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a 615.000 vehículos, la mitad del parque de turismos de la Región de Murcia”, explicó.

El directivo de PwC insistió en que el estudio no responde a intereses territoriales ni empresariales. “Este informe no lo ha elaborado ningún organismo público sujeto a tensiones ni un lobby. Lo hemos realizado en PwC, una firma global con un principio innegociable de independencia, imparcialidad y rigor”, remarcó.

Datos del informe de PwC sobre el impacto económico del trasvase Tajo-Segura / INFORMACIÓN/PwC

Además, reclamó medidas urgentes y estructurales que aporten soluciones reales: “Sin agua no hay agricultura, y sin ella España pierde uno de los motores económicos, sociales y exportadores más potentes”.

Lucas Jiménez, por su parte, señaló que estas cifras ofrecen una perspectiva real y en positivo del trasvase en un momento del final del año hidrológico, con el aspecto negativo de que si las disposiciones legislativas del Gobierno se llevan a término se reducirán a la mitad con el recorte "político" del trasvase y la prohibición de uso de aguas subterráneas en 2027. En palabras de Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, esta actualización de datos demuestra que con los mismos recursos hídricos e incluso menos el sector primario que depende del trasvase ha sido capaz de producir más.

Otros recursos

Los datos trasladados por la consultora son globales y en ellos hay que considerar que además del agua del trasvase y de los acuíferos subterráneos, mencionados en la exposición, el sector sale adelante también, en especial en el Campo de Cartagena y la Vega Baja, con las concesiones de recursos regenerados en las depuradoras y con el agua producida en desaladoras -la de Torrevieja incorporó 83 hectómetros el año pasado a los regantes, casi el 70 % destinada al Campo de Cartagena- y la desaladora de Águilas produjo otros 50, a través de conexiones directas con las plantas o por permuta.