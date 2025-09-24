LOS MONTESINOS
Los vecinos de Los Montesinos se movilizan para exigir mejoras en el servicio de limpieza
La concentración está convocada el domingo a las 12 en el plaza del Ayuntamiento /El alcalde Butrón responsabiliza a los ciudadanos de las situaciones de desborde de los contenedores
Bajo el lema, "Mi pueblo también es mi casa y lo quiero limpio", la Asociación de Vecinos de Los Montesinos ha solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para convocar una concentración con el fin de que los montesineros puedan expresar "su malestar" por el deficiente servicio de recogida de basuras y limpieza de las calles que "estamos soportando ya durante mucho tiempo", según ha explicado la junta directiva del colectivo vecinal en una nota de prensa. La concentración tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre a las 12 en la plaza del Ayuntamiento.
Antes de movilizarse
Antes de dar este paso de convocar la movilización, la Asociación de Vecinos ha explicado que se ha dirigido en varias ocasiones en los últimos meses a los responsables municipales para trasladar estas quejas para que la prestación se realizara "correctamente". En especial para llevar a cabo un vaciado más frecuente de los contenedores de envases y cartón, que han estado prácticamente un mes sin recogerse.
Desde el inicio de andadura de la Asociación "hemos estado pidiendo un servicio correcto" con recogidas diarias en todo el término municipal. En estos momentos los sábados y vísperas de festivos no se recogen basuras en Los Montesinos, pero en los barrios o urbanizaciones la recogida "se hace únicamente cada dos o tres días".
También reclaman que se limpien y desinfecten los contenedores, por dentro y por fuera, y después de muchas quejas, "alguna vez se han limpiado por fuera".
Los vecinos señalan porque "deberíamos estar al 100% con el reciclaje ya desde hace tiempo, como en otras zonas y países, y es triste que lo que estemos pidiendo es que nos recojan la basura".
Lamentan que quienes "deberían arreglar este problema, lo que nos dicen es que la gente es incívica, que echa fuera los plásticos, los cartones o la basura, pero lo cierto es que, si la gente la tiene que dejar fuera del contenedor, es porque están llenos y es imposible dejarla correctamente".
Caducada
El pueblo de Los Montesinos, lleva más de cinco años con una contrata de basuras caducada. Desde hace un año la asociación pide soluciones y siempre son las mismas respuestas, "estamos en ello" o "este año saldrá la nueva licitación" y no llega, no se mejora nada; "eso sí, el recibo de basuras, es más caro".
El aumento de frecuencias de recogida y limpieza de contenedores exige o un nuevo contrato, o aumentar la partida presupuestaria del que se está pagando ahora sin aval jurídico al estar extinguida su vigencia.
"Largas" y palabras vacías
La Asociación, que representa a 700 en un municipio de 5.000 habitantes, reclama soluciones: "si hay que salir a la calle, pues se hace, repetimos que no nos gusta llegar a ello, pero el problema de las basuras es una de las prioridades de nuestros vecinos, por imagen, sí, pero sobre todo por salubridad y desde hace mucho tiempo no se cumple, no se le está dando la importancia que merece, y ya está bien, no queremos más largas ni palabras vacías".
El primer edil debe tomar nota de la convocatoria porque fue la reivindicación vecinal de esta misma asociación, antes como plataforma, la que tumbó la construcción de una planta de residuos orgánicos impuesta en un pleno de apenas quince minutos.
INFORMACIÓN intentó contrastar el anuncio de la convocatoria con el alcalde y la teniente alcalde.
Lección de reciclaje
Ante esta convocatoria y la preocupación que genera entre los cargos públicos la movilización vecinal, el alcalde socialista José Manuel Butrón ha remitido una carta a los vecinos en la que achaca parte del problema a la falta de educación de los vecinos en el reciclaje. Esa misiva ha provocado indignación en muchos de los residentes, que además de sufrir las deficiencias en el servicio han comenzado a pagar más por la recogida de basuras, a través del tasazo impuesto a la mayoría de municipios por el incremento en los costes de recogida. Entre otras muchas indicaciones y consejos Butrón anima a los vecinos a emplear correctamente los contenedores de fracción orgánica con el inconveniente que, como en la mayor parte de municipios de la Vega Baja, no están desplegados en las calles.
Butrón, que es alcalde con mayoría absoluta desde principios de los años 90, tras conocer la convocatoria de la concentración, también ha anunciado -ahora- que se está trabajando en un nuevo pliego para adjudicar la contrata de basuras y mejorarla.
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- Orihuela estrena el Tardeada con un seguimiento multitudinario y conexión con las bandas indie
- El depósito del mobiliario del Palacio de Rubalcava de Orihuela en Salesas deja una factura de más de 250.000 euros
- Muere por un tropiezo en la carretera que separa Beniel de Orihuela mientras se decide qué comunidad envía una ambulancia
- No, este no es el suspenso más rápido de la historia del examen conducir
- Torrevieja pagará el 80% del gasto de alquiler de los comerciantes de La Plasa mientras duren las obras
- El PP urge al ministerio a desdoblar la N-332 tras un verano de insufribles atascos en Torrevieja