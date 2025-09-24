Los vecinos de Los Montesinos se movilizan para exigir mejoras en el servicio de limpieza

Bajo el lema, "Mi pueblo también es mi casa y lo quiero limpio", la Asociación de Vecinos de Los Montesinos ha solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para convocar una concentración con el fin de que los montesineros puedan expresar "su malestar" por el deficiente servicio de recogida de basuras y limpieza de las calles que "estamos soportando ya durante mucho tiempo", según ha explicado la junta directiva del colectivo vecinal en una nota de prensa. La concentración tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre a las 12 en la plaza del Ayuntamiento.

Antes de movilizarse

Antes de dar este paso de convocar la movilización, la Asociación de Vecinos ha explicado que se ha dirigido en varias ocasiones en los últimos meses a los responsables municipales para trasladar estas quejas para que la prestación se realizara "correctamente". En especial para llevar a cabo un vaciado más frecuente de los contenedores de envases y cartón, que han estado prácticamente un mes sin recogerse.

Desde el inicio de andadura de la Asociación "hemos estado pidiendo un servicio correcto" con recogidas diarias en todo el término municipal. En estos momentos los sábados y vísperas de festivos no se recogen basuras en Los Montesinos, pero en los barrios o urbanizaciones la recogida "se hace únicamente cada dos o tres días".

También reclaman que se limpien y desinfecten los contenedores, por dentro y por fuera, y después de muchas quejas, "alguna vez se han limpiado por fuera".

Los vecinos señalan porque "deberíamos estar al 100% con el reciclaje ya desde hace tiempo, como en otras zonas y países, y es triste que lo que estemos pidiendo es que nos recojan la basura".

Lamentan que quienes "deberían arreglar este problema, lo que nos dicen es que la gente es incívica, que echa fuera los plásticos, los cartones o la basura, pero lo cierto es que, si la gente la tiene que dejar fuera del contenedor, es porque están llenos y es imposible dejarla correctamente".

Caducada

El pueblo de Los Montesinos, lleva más de cinco años con una contrata de basuras caducada. Desde hace un año la asociación pide soluciones y siempre son las mismas respuestas, "estamos en ello" o "este año saldrá la nueva licitación" y no llega, no se mejora nada; "eso sí, el recibo de basuras, es más caro".

El aumento de frecuencias de recogida y limpieza de contenedores exige o un nuevo contrato, o aumentar la partida presupuestaria del que se está pagando ahora sin aval jurídico al estar extinguida su vigencia.

Extracto de la carta que Butrón ha remitido a los vecinos tras conocer que se iban a movilizar. En ella pide que usen los contenedores de fracción orgánica de los que el municipio carece / INFORMACIÓN

"Largas" y palabras vacías

La Asociación, que representa a 700 en un municipio de 5.000 habitantes, reclama soluciones: "si hay que salir a la calle, pues se hace, repetimos que no nos gusta llegar a ello, pero el problema de las basuras es una de las prioridades de nuestros vecinos, por imagen, sí, pero sobre todo por salubridad y desde hace mucho tiempo no se cumple, no se le está dando la importancia que merece, y ya está bien, no queremos más largas ni palabras vacías".

El primer edil debe tomar nota de la convocatoria porque fue la reivindicación vecinal de esta misma asociación, antes como plataforma, la que tumbó la construcción de una planta de residuos orgánicos impuesta en un pleno de apenas quince minutos.

INFORMACIÓN intentó contrastar el anuncio de la convocatoria con el alcalde y la teniente alcalde.