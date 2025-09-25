El Ayuntamiento de San Miguel "pasa" del Síndic a la hora de aclarar por qué permite publicidad de prostíbulos

El equipo de gobierno de coalición del PSOE e IU de San Miguel de Salinas ha desoído las reclamaciones de la Sindicatura de Agravios de la Generalitat Valenciana a la hora de que dé explicaciones sobre una queja por la presencia en varios puntos del casco urbano de vallas publicitarias que ofrecen servicios sexuales en prostíbulos. Una de las vallas está ubicada en las cercanias de un instituto Los Alcores, en la ronda oeste.

Para la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, que es la entidad que remitió la queja esta actitud del gobierno local contrasta con su promoción a lo largo del año actividades en contra de la violencia machista como el punto violeta en las fiestas, la campaña de espacios libres de violencia machista en el mercadillo o concursos en los centros educativos dirigidas a concienciar contra la violencia de género.

"La inacción en el caso de las vallas publicitarias del prostíbulo, considerada por ley como un ilícito, no parece que case con los principios, que dice defender", según las mismas fuentes.

Para los vecinos el Ayuntamiento, como máximo garante en el ámbito local del cumplimiento de la Ley, debe de observar una conducta ejemplar en este sentido y no puede ignorar sus obligaciones por incómodas que le parezcan.

Lo que dice la ley

La Ley General de Publicidad, aprobada en 2024, en su artículo 3 considera ilícita la publicidad que “promueva la prostitución”; por tanto, la Sindicatura insta al Ayuntamiento y recomienda que se pronuncie sobre la pertinencia o no de la apertura de un expediente por “publicidad ilícita”.

En concreto el articulado señala que se entenderá incluida cualquier forma de publicidad " (...) que fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad, así como la que promueva la prostitución".

En este caso uno de los anuncios publicita el "club de caballeros" abierto las 24 horas "Champagne y Chicas".

En el cajón

La petición del colectivo vecinal y el trámite del Síndic de Greuges lleva en algún cajón de un despacho municipal más de medio año sin que nadie lo tramite, según las mismas fuentes.

La Asociación registró un escrito de petición en el Ayuntamiento con la solicitud de retirada de unos carteles publicitarios , entre ellos, los dos de un prostíbulo en la ronda Oeste del municipio. Uno ubicado cerca del IES Los Alcores y otro en el SUS-A, una urbanización que no se ha recepcionado.

Ante el silencio municipal se formuló una queja al Síndic, Ángel Luna, para que instara al Ayuntamiento a responder al escrito.

La asociación recibió una resolución de la Sindicatura, donde se informa que, cumplido el plazo dado, el defensor del pueblo valenciano, no ha recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento.

Otra de las vallas publicitarias ubicadas en la ronda oeste que ofrece servicios sexuales / INFORMACIÓN

Las mismas fuentes señalan que las prácticas del Buen Gobierno, reconocidas por ley, obligan a las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, a responder en plazo y de manera argumentada a las solicitudes que les realicen los vecinos.

Según la resolución del Síndico, se ha infringido este deber legal de resolver en plazo el procedimiento administrativo tendente a dar respuesta a la reclamación de la asociación promotora en relación los carteles y vallas publicitarias que los promotores entienden infringen normas legales”.

Buena Administración

Además, reiteran, se vulnera el derecho a la Buena Administración que regula el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) en base al cual los ciudadanos ostentan el derecho a que sus asuntos sean tratados por las Administraciones dentro de un plazo razonable”.