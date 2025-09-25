El bipartito de Orihuela cuela en el pleno la compatibilidad de la edil Portugal

El bipartito de Orihuela (PP y Vox) coló en el pleno de este jueves por la vía de urgencia la compatibilidad de la concejala María del Carmen Portugal (Vox), con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento por la que percibe un sueldo público de 50.500 euros, para poder ejercer también como docente en un máster de la Universidad Miguel Hernández (UMH), una cuestión que quedó sobre la mesa, con dictamen desfavorable, en la comisión previa que se celebra para fijar el orden del día de la sesión plenaria, porque el PP se abstuvo.

Sin embargo, el alcalde, Pepe Vegara, con potestad para ello, según explicó el secretario del Consistorio, incluyó la propuesta. Primero se votó la urgencia, que salió adelante con los votos del equipo de gobierno. Agustina Rodríguez (PP), concejala de Recursos Humanos, fue la encargada de exponer la solicitud y su aprobación, por "el carácter residual o marginal" de la actividad prevista de la edil fuera del Ayuntamiento, por lo que no debe menoscabar en absoluto los cometidos y funciones que conlleva su delegación de competencias como concejala -gestiona Familia y Estadística-.

Además, se justifica que la retribución total entre ambas actividades asciende a 59.335 euros, no superando la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de director general (de 70.740 euros) ni la del puesto principal (como concejala) incrementada en un 30% (para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente): 67.970 euros.

Tras su turno, la oposición en bloque mostró su perplejidad y disconformidad por cómo se había introducido la compatibilidad. Sin previo aviso, "es una falta de respeto hacia la oposición", manifestó Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos.

En este punto, Vegara argumentó que "entró a ultimísima hora". A renglón seguido, José Aix, portavoz de Ciudadanos, pidió un receso para fijar una posición en su propio grupo, a lo que el regidor se negó.

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, ahondó en "la falta de respeto con un tema que genera polémica". "Me da igual si han accedido a lo que se le haya pedido: lo traen con alevosía", añadió, solicitando también cinco minutos.

Con todo, Vegara continuó hasta que Aix volvió a pedir la palabra, y finalmente el alcalde accedió a dar cinco minutos, que acabaron siendo más. A la vuelta, continuó el debate con los habituales turnos de cada grupo.

Antes, también se introdujo por la vía de urgencia la aprobación definitiva de la carrera profesional de los trabajadores del Consistorio, que salió adelante con los votos a favor del bipartito, con críticas por parte de la oposición al considerar que es un reglamento que carece de objetividad.

Es decir, se esperaba, según el orden del día, un pleno únicamente con las mociones de la oposición tras el desacuerdo en el seno del equipo de gobierno, que quedó patente en las comisiones previas, en las que Vox se abstuvo para actualizar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que sigue pendiente, y PP hizo lo propio con la compatibilidad de Portugal.

Ciudadanos insistió en que ambas cuestiones, la del reglamento profesional y la compatibilidad, fueron como un trueque entre los socios de gobierno. Algo así como yo apoyo esto y tú esto otro.

Legalidad

"Lo que calificaría de residual es la actividad de Portugal en el Ayuntamiento", afirmó Aix para oponerse a "esta propuesta por la puerta de atrás". Portugal criticó que se esté convirtiendo "un derecho reglado en un juicio moral", al mismo tiempo que afeó que se esté usando para "el descrédito político, con un acoso y derribo hacia mi partido".

"De tapadillo", "una jugarreta", insistió Juan Miguel López (PSOE), que además subrayó la poca actividad de las concejalías que dirige Portugal, Familia y Estadística. Una vez más, continuó el edil, "el PP cede ante Vox".

Enrique Montero, de Cambiemos, incidió en que Rodríguez debe pedir un certificado que acredite que Portugal no ha dado clases sin que se autorizara la compatibilidad.

Finalmente, la compatibilidad, la segunda que pide en este mandato, salió adelante con los votos de PP y Vox.

Los concejales de PP y Vox votando a favor de la compatibilidad / Información

Salesas

El debate también se caldeó a cuenta de la moción de Cambiemos para expropiar el Real Monasterio de la Visitación (Salesas) -al haberse quedado sin ninguna orden religiosa que lo habite- y convertirlo en un museo de bellas artes, que no salió adelante, pero reveló que el Ayuntamiento y el Obispado están barajando varias opciones. El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Matías Ruiz (PP), avanzó que el obispo ha autorizado recientemente realizar un estudio para ver la viabilidad de nuevos usos.

Con todo, ante la insistencia de falta de espacios culturales en la ciudad, el edil recalcó que con las rehabilitaciones del Palacio de Rubalcava y la antigua Caja de Monserrate y la compra del edificio de la antigua CAM, en total, hay más de 3.000 nuevos metros cuadrados en los inmuebles recuperados en pleno centro histórico para exposiciones.