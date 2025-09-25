La Generalitat dice ahora que la ubicación de la planta de basuras de la Vega Baja no está decidida

La Generalitat es la administración competente en la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana. Y forma parte, con el 19 % del voto total, del Consorcio Vega Baja Sostenible responsable del tratamiento de la basura que generan los 27 municipios de la comarca.

Este jueves ha asegurado, a través del secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, que la ubicación definitiva de la planta comarcal de tratamiento de residuos, prevista en Orihuela, en el paraje de la Estafeta-Vistabella, pero que linda con Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, propuesta sobre unos 20 hectáreas por el ayuntamiento oriolano para tratar 200.000 toneladas anuales de basura sin vertedero, no es definitiva y que se contemplan otras ubicaciones.

El anuncio llega cuando la UTE Prezero-Cívica, que es la que por adjudicación del Consorcio gestiona los residuos comarcales, había recibido el visto bueno de la entidad pública para valorar la idoneaidad de ese emplazamiento, el único que se se ha propuesto.

Ambos cargos autonómicos han mantenido un encuentro con los alcaldes de Jacarilla, Benejúzar, Albatera y Almoradí, donde se ha expuesto la implicación de la Conselleria de Medio Ambiente a la hora de levantar la planta comarcal de tratamiento de residuos.

Ubicación aproximada de la planta junto a la CV-95 en la rotonda de la estación de servicio Vistabella, en el paraje de La Estafeta. Las parcelas afectadas estarían a la izquierda de la imagen. / Tony Sevilla

Nota de prensa

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna (PP), es vicepresidenta de la Diputación, mientras que la regidora de Almoradí, María Gómez es además diputada autonómica. De la reunión se ha enterado el Ayuntamiento de Orihuela, que es el municipio que planteó la ubicación para resolver parte de la gestión de las basuras de la comarca, bloqueada dos décadas, por la nota de prensa posterior de la administración autonómica.

Tampoco ha acudido la alcaldesa de Bigastro, y senadora del PP, Teresa Belmonte, que votó en contra de esta propuesta en la última reunión del consorcio junto a los alcaldes de Jacarilla, Andrés Moñino, y Benejúzar, Vicente Cases. Los tres de las filas populares.

Los 24 municipios restantes, entre ellos Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Almoradí, Rojales y Guardamar (gobernados por el PP y PSOE), que son los que generan más del 65 % de las basuras de la comarca, votaron a favor de que la se valore esa propuesta.

Sin instalaciones

Este consorcio comarcal es el único de la provincia de Alicante que no dispone de una instalación propia pese a ser el tercero de la Comunitat Valenciana que más residuos produce, recuerda en una nota de prensa, la Generalitat.

En este sentido, tanto Mérida como Blanco han expuesto “la necesidad de construir unas instalaciones de estas características” por los grandes esfuerzos económicos y de desplazamiento que se realizan para trasladar los residuos y minimizar el impacto en el medio ambiente.

No se ha tomado una decisión

De la misma forma, han recordado que "todavía" no existe una ubicación definitiva para la planta. La Generalitat colabora en la actualidad con el consorcio y la concesionaria (Prezero-Cívica) para determinar la idoneidad de la ubicación de la planta y "se ha recordado" que la zona limítrofe entre Orihuela, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar "es una de las opciones", pero que también existen "otras encima de la mesa y que no hay tomada aún decisión alguna al respecto".

Los representantes de la Conselleria de Medio Ambiente han remarcado que se seleccionará “la mejor opción técnica posible” y que se implantarán medidas correctoras y compensatorias en la zona.

Votación de los alcaldes del PP de Bigastro, Jacarilla y Benejúzar en contra de la propuesta impulsado por el Consorcio, presidido por el PP, de valorar la propuesta de Orihuela de ubicación de la planta comarcal de basuras / INFORMACIÓN

“Es una realidad que la comarca debe contar con una instalación de estas características y en ese sentido desde la Generalitat buscamos el mayor consenso con todas las partes implicadas. En cualquier caso, aún es prematuro para decidir donde se instalará la misma”, han sentenciado.

La propuesta oriolana ha generado un rechazo muy importante en Benejúzar, Bigastro, y sobre todo, Jacarilla, situadas muy cerca de la ubicación. En este último municipio la instalación afectaría al sector agrícola, y en especial, según el Ayuntamiento a dos grandes proyectos urbanísticos para 3.000 viviendas turísticas. Uno de ellos, Las Vegas, situado a solo 800 metros de la planta. La plataforma vecinal en contra de la planta señala, además, un grave impacto paisajístico, y riesgos físicos como el de vertidos de lixiviados a la rambla del Derramador, que desemboca en el Segura, en caso de lluvias torrenciales, entre otros.

Pocos avances desde 2005

La comarca de la de Vega Baja aprobó su propio plan zonal de residuos en 2003. En 2005 impulsó a través del consorcio público el contrato de gestión comarcal de las basuras para desplegar las instalaciones necesarias para el tratamiento. En 2008 fue adjudicado, pese a estar sujeto a la investigación judicial del caso Brugal, que indagaba en irregularidades en ese procedimiento. La ubicación inicial de la planta comarcal con vertedero fue descartada en Torremendo por un contencioso presentado por los vecinos de esa población oriolana. Los municipios de Albatera, Granja de Rocamora y Cox, hicieron lo propio para el caso de la alternativa de vertedero y planta de transferencia en Albatera.

La Diputación, en manos del PP en aquel momento, rescindió a principios de 2015 la contrata de Cespa-Ortiz (ahora Prezero-Cívica), en una decisión en la que influyó la investigación penal del caso Brugal todavía pendiente de recursos y un nuevo juicio, y desde ese momento la UTE peleó en los juzgados para recuperar el contrato. Algo que logró finalmente en 2021 con una sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Planta de transferencia

Durante estas dos décadas solo se ha podido construir una planta de transferencia en Dolores, impulsada por la administración, no por la UTE, y adquirir una red de ecoparques móviles, mientras que los costes de desplazamiento y eliminación de las basuras de una población equivalente a 400.000 habitantes a vertederos de la provincia de Alicante, la Región de Murcia y la provincia de València se han disparado.

Recreación de la planta de tratamiento prevista en la Vega Baja, sin vertedero ni valorización energética por incineración, y con capacidad para tratar 200.000 toneladas anuales / INFORMACIÓN

Ya va por los 150 euros por tonelada

En estos momentos a los municipios les cuesta una media de 150 euros por tonelada el transporte desde la planta de transferencia hasta los vertederos y la eliminación de las basuras. Las basuras de la comarca recorren, en algunos casos, cientos de kilómetros. Se distribuyen entre los vertederos de Elche, Fontcalent, Xixona y Villena. Además de Guadassuar y Manises en València y Cañada Hermosa en Murcia. Mientras se buscan otras alternativas, como vertederos al norte de Almería, porque cada una de esas plantas tiene sus propias restricciones a la hora de asumir basuras de otros consorcios.

Tasazo

Y este año, aplicando una legislación europea que exige que las tasas se ajusten al coste del servicio, ya han repercutido esos costes en la tasa de basura, con aumentos que han superado hasta el 200 %. Esa normativa busca que vecinos y municipios sean conscientes de que la reducción del volumen de basuras es la única vía para reducir el coste de su eliminación, aunque muchos municipios siguen sin poner las herramientas para conseguirlo: solo una decena de municipios de la comarca ofrece recogida selectiva de residuos orgánicos y de forma precaria.