La Generalitat dice ahora que la ubicación de la planta comarcal de basuras no está decidida

Vuelta a empezar. La Generalitat en la administración competente en la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana. Y forma parte del Consorcio Vega Baja Sostenible responsable del tratamiento de la basura que generan los 27 municipios de la comarca.

Este jueves ha asegurado, a través del secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, que la ubicación definitiva de la planta comarcal de tratamiento de residuos, prevista en Orihuela, en el paraje de la Estafeta-Vistabella, junto a Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, no es definitiva y que se contemplan otras ubicaciones.

Ambos cargos autonómicos han mantenido un encuentro con los alcaldes de Jacarilla, Benejúzar, Albatera y Almoradí, donde se ha expuesto la implicación de la Conselleria de Medio Ambiente a la hora de levantar la planta comarcal de tratamiento de residuos.

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna (PP), es vicepresidenta de la Diputación, mientras que la regidora de Almoradí, María Gómez es además diputada autonómica. De la reunión se ha enterado el Ayuntamiento de Orihuela, que es el único municipio que ha propuestosuelos para resolver una parte de la gestión de las basuras de la comarca, atascada dos décadas, por la nota de prensa posterior de la administración autonómica. Tampoco ha acudido la alcaldesa de Bigastro, y senadora del PP, Teresa Belmonte, que votó en contra de la ubicación en una reunión del consorcio junto a los alcaldes de Jacarilla, Andrés Moñino, y Benejúzar, Vicente Cases. Los tres de las filas populares.

Sin instalaciones

El consorcio comarcal es el único de la provincia de Alicante que no dispone de una instalación propia pese a ser el tercero de la Comunitat Valenciana que más residuos produce, recuerda en una nota de prensa, la Generalitat.

En este sentido, tanto Mérida como Blanco han expuesto “la necesidad de construir unas instalaciones de estas características” por los grandes esfuerzos económicos y de desplazamiento que se realizan para trasladar los residuos y minimizar el impacto en el medio ambiente.

No se ha tomado una decisión

De la misma forma, han recordado que "todavía" no existe una ubicación definitiva para la planta. La Generalitat colabora en la actualidad con el consorcio y la concesionaria (Prezero-Cívica) para determinar la idoneidad de la ubicación de la planta y "se ha recordado" que la zona limítrofe entre Orihuela, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar "es una de las opciones", pero que también existen "otras encima de la mesa y que no hay tomada aún decisión alguna al respecto".

Los representantes de la Conselleria de Medio Ambiente han remarcado que se seleccionará “la mejor opción técnica posible” y que se implantarán medidas correctoras y compensatorias en la zona. “Es una realidad que la comarca debe contar con una instalación de estas características y en ese sentido desde la Generalitat buscamos el mayor consenso con todas las partes implicadas. En cualquier caso, aún es prematuro para decidir donde se instalará la misma”, han sentenciado.

Bigastro, otro de los municipios más afectados, con alcaldesa y senadora del PP, Teresa Belmonte, no se encontraba en la reunión.

Pocos avances desde 2005

La comarca de la de Vega Baja aprobó su propio plan de residuos en 2003. En 2005 impulsó a través del consorcio público el contrato de gestión comarcal de las basuras para desplegar las instalaciones necesarias para el tratamiento. En 2008 fue adjudicado, pese a estar sujeto a la investigación judicial del caso Brugal, que indagaba en irregularidades en ese procedimiento. La ubicación inicial de la planta comarcal con vertedero fue descartada en Torremendo por un contencioso presentado por los vecinos de esa población oriolana. Los municipios de Albatera, Granja de Rocamora y Cox, hicieron lo propio para el caso de la alternativa de vertedero y planta de transferencia en Albatera.

La Diputación, en manos del PP en aquel momento, rescindió la contrata de Cespa-Ortiz (ahora Prezero-Cívica), en una decisión en la que influyó la investigación penal del caso Brugal, y durante casi una década la UTE peleó en los juzgados durante una década para recuperar el contrato. Algo que logró finalmente en 2021 con una sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Planta de transferencia

Durante estas dos décadas solo se ha podido construir una planta de transferencia en Dolores, impulsada administración, no por la UTE, y adquirir una red de ecoparques móviles, mientras que los costes de desplazamiento y eliminación de las basuras de una población equivalente a 400.000 habitantes a vertederos de la provincia de Alicante, la Región de Murcia y la provincia de València se han disparado.