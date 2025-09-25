“Las Guerreras del K-Pop” llegarán a Torrevieja para salvar al mundo con su música

No es una película cualquiera. Las Guerreras del K-Pop se ha convertido en la cinta más vista de la historia de Netflix, con más de 314 millones de reproducciones en todo el mundo. Y ahora, esa mezcla explosiva de música, fantasía y demonios con ritmo de K-Pop tendrá su versión sobre el escenario en Torrevieja.

La historia engancha desde el minuto uno: Huntrix, un supergrupo femenino de K-Pop, oculta poderes secretos con los que protege a sus fans de los Saja Boys, una banda demoníaca liderada por el tenor Jinu. No se trata solo de ganar seguidores, sino de evitar que el temible Wimax devore almas y domine el mundo. Puro espectáculo con un trasfondo épico que ya ha atrapado a millones de fans en las pantallas.

Las Guerreras del K-Pop en Torrevieja: un show inmersivo y vibrante

El sábado 11 de enero a las 18:00 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja será testigo de esta lucha de heroínas contra demonios. Pero no hablamos de una simple representación: el montaje está pensado para sumergir al público en la misma atmósfera de la película.

Las pantallas LED recrearán escenarios fantásticos y mundos paralelos, mientras una escenografía vanguardista con plataformas móviles transformará el espacio en cuestión de segundos. Las proyecciones del inframundo harán que los asistentes sientan que han entrado en otra dimensión y los cambios de vestuario constantes —hasta cinco looks distintos para las protagonistas— añadirán dinamismo y color a cada momento de la trama. Todo ello acompañado de música en directo y coreografías que emulan la energía arrolladora del K-Pop.

Una experiencia para toda la familia

Lo que llegará a Torrevieja no es solo un tributo musical, es un viaje inmersivo. La fusión entre cultura surcoreana, tecnología escénica y fantasía convierte este evento en un plan perfecto para toda la familia. Los más pequeños se dejarán llevar por la magia visual, los jóvenes vibrarán con las coreografías y los adultos disfrutarán de una producción de gran formato con sabor internacional.

La expectación es máxima y las entradas ya están a la venta desde el 25 de septiembre. Se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Municipal y a través de la web oficial www.culturatorrevieja.com.

Torrevieja ya se ha colado en el mapa mundial de la música y la fantasía. La ciudad salinera se prepara para transformarse en escenario de una batalla donde el K-Pop será la mejor arma contra los demonios. Y el 11 de enero no será una fecha más en el calendario: será el día en que “Las Guerreras del K-Pop” bajen del universo Netflix para salvar al mundo a golpe de canción, luces y baile desde la Vega Baja.