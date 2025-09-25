El oriolano que hermanó la ciudad mexicana de Zacatecas con Orihuela

Fue considerado uno de los intelectuales más distinguidos de México y uno de los firmantes del Acta de Independencia de ese país en 1821, pero ha pasado desapercibido en la historia. Juan Orbegozo Maseres nació en Orihuela el 20 de diciembre de 1779 y fue bautizado en la parroquia de las Santas Justa y Rufina, pasando su infancia en la calle del Río, próxima al domicilio de sus abuelos maternos.

Su familia paterna, residente en Mallorca, estaba vinculada con la alta burguesía comercial de la isla y con la milicia, mientras que la materna estaba relacionada con los ambientes municipales, eclesiásticos y universitarios de la ciudad.

Un desconocido para su tierra natal probablemente porque a los 12 años se incorporó al ejército en el Regimiento de Lorca, comenzando así su vida militar. En 1816, siendo coronel del Regimiento de Zaragoza, parte desde Cádiz hacia la Nueva España, a la que arribó después de 97 días de navegación, formando parte de las fuerzas realistas que desde 1812 eran enviadas para luchar contra los insurgentes que buscaban la independencia de México.

Hasta 1821 perteneció al Ejército Realista, siendo encargado de interrogar al español Xavier Mina, uno de los que capitaneaba a los insurgentes y que es considerado como uno de los héroes mexicanos. Después del Tratado de Puebla, al retirarse las tropas españolas de México, el oriolano decidió incorporarse al Ejército Trigarante capitaneado por Agustín de Iturbide, haciendo la entrada con él mismo en la capital mexicana, el 27 de septiembre de 1821, y firmando el Acta de Independencia al día siguiente.

Durante los 45 años que vivió en esa tierra, desempeñó varios destinos militares y políticos, formando parte de la primera institución legislativa mexicana y llegando a ser segundo presidente del Congreso provisional constitutivo.

Cuando ostentaba el grado de general del Ejército Mexicano, recibió el encargo de realizar los trabajos de la confección del mapa general de la República.

Destacó también su participación en la vida social y científica, publicando artículos y siendo fundador de algunas instituciones como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, así como su faceta como astrónomo, formando parte de la comisión para determinar la equivalencia de la vara mexicana para la adopción del Sistema Métrico Decimal.

Falleció en Ciudad de México, en 1846, cuando le faltaban quince días para cumplir 67 años. Su cuerpo fue inhumado en el Panteón de Santa Paula. En Orihuela no se llegó a tener noticia de su muerte.

Con motivo del Segundo Centenario de la Independencia de México (1821-2021), los cronistas oficiales de Orihuela y de Leganés, Antonio Luis Galiano y Juan Antonio Alonso Resalt, rescataron del olvido a esta figura histórica en el libro Un oriolano en la Independencia de México: Juan Orbegozo Maseres.

Ciudades hermanas

En parte por la historia de este oriolano que contribuyó a la independencia colonial, la ciudad de Orihuela y Zacatecas, en México, están hermanadas desde 2019.

El alcalde Pepe Vegara ha recibido este miércoles, en la Sala del Oriol del Ayuntamiento, al cronista vitalicio de la ciudad mexicana de Zacatecas y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, Manuel González Ramírez, acompañado por la investigadora, historiadora y presidenta de la Academia Regional de Historia de Texcoco, así como vicepresidenta de la misma federación, Martha Ortega Cantabrana. En el encuentro han participado también miembros de la Corporación municipal, el cronista oficial de la ciudad y representantes de la Real Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela.

El alcalde Pepe Vegara y el cronista vitalicio de la ciudad mexicana de Zacatecas, Manuel González Ramírez / Información

Durante la recepción, el alcalde les ha hecho entrega de la insignia de la ciudad, así como de varios ejemplares sobre la historia local y de obras de Miguel Hernández. Posteriormente, la Real Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela ha distinguido a González Ramírez con la medalla y el diploma acreditativo, en reconocimiento a su nombramiento en 2024 como Caballero de San Antón, convirtiéndose en el primer zacatecano y mexicano en recibir esta distinción.

Acto de recepción en la Sala del Oriol / Información

La visita se ha completado con un ciclo de conferencias sobre la presencia de la mujer en la historia de México: Mujeres zacatecanas, protagonistas del pasado y del presente, impartida por Manuel González Ramírez, y El paso de la mujer indígena: virreinal, independiente y revolucionaria, a cargo de Martha Ortega Cantabrana, que se celebra este jueves en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes a las 20 horas.