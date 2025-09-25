Lo pillan infraganti en pleno centro de Orihuela y lo multan con 800 euros

La Policía Local de Orihuela sosprende a un ciudadano abandonando enseres en la vía pública, en pleno centro, sin haber solicitado su recogida.

Los agentes recuerdan en sus redes sociales que "esta conducta incívica no solo ensucia nuestras calles, sino que está sancionada". Nada más y nada menos que con 800 euros, en base a la ordenanza de convivencia.

Por ello, la Policía recuerda que se puede solicitar la recogida de enseres de forma gratuita a través del teléfono 965306178 o del email aseourbano@orihuela.es para cuidar entre todos el entorno.

Lo que le valió esta multa fue dejar sillones, sofás y hasta un colchón, entre otros utensilios, en la calle Ruiz Capdepón, justo donde se encuentra la Concejalía de Estadística, pero las quejas por este tipo de conductas son una constante en todo el municipio. Sin ir más lejos, la junta de distrito III, que engloba a los vecinos de plaza Nueva, Obispo Rocamora y Puente del Rey, llevan días subiendo a sus redes sociales fotos y vídeos del estado de los contenedores, así como de la suciedad en las calles, además de por falta del servicio de limpieza, también por la gente que no limpia por ejemplo las deposiciones de sus mascotas.

Sanciones

La ordenanza de convivencia, que el pleno aprobó en mayo del año pasado, sanciona los vertederos improvisados y la suciedad. El abandono de muebles y enseres, así como el depósito de residuos, desperdicios y escombros en la vía pública, red de alcantarillado y solares está sancionado con multas de hasta 1.500 euros, el mismo importe para los propietarios de terrenos que no los mantengan limpios.

También contempla hasta 750 euros por no depositar los residuos de pequeño tamaño en papeleras ni los grandes en los contenedores o tirar la basura fuera del horario establecido por el Ayuntamiento, hacerlo en bolsas sin cerrar o realizar un uso incorrecto de los contenedores de recogida selectiva.

No retirar los excrementos de mascotas puede costar entre 100 y 3.000 euros, la misma cuantía por no usar correa, mientras que depositar comida para animales -salvo autorización específica- se sanciona con hasta 750 euros.