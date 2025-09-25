El Ayuntamiento de Torrevieja descarta sancionar en la Zona de Bajas Emisiones hasta enero de 2027

Por ir al grano: la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Torrevieja se pondrá en marcha a lo largo de 2026, pero el régimen sancionador para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y mejorar la calidad del aire solo se aplicará desde el 1 de enero de 2027.

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto aprobar provisionalmente la ordenanza en la que figuran esos plazos y que regulará la ZBE el próximo lunes. Pese a que esta legislación no convence especialmente al equipo de gobierno del Partido Popular, porque mantiene, de forma genérica, que la calidad del aire en la ciudad turística es buena todo el año, la tramitación se ha acelerado para no seguir perdiendo más fondos europeos asociados a la implantación de este sistema.

¿Qué es la ZBE? En las ZBE se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. Normalmente, los coches más antiguos no deberían circular por el centro.

Las subvenciones, que suman 1,7 millones de euros, incluyen un sistema de videovigilancia con 52 cámaras, eficaces también para otros objetivos municipales como el control del tráfico en una zona de la fachada marítima en la que el municipio tiene previsto peatonalizar y semipeatonalizar algunos viales. Además, se instalarán sensores de monitorización de variables ambientales, una campaña de sensibilización o más de 150 señalizaciones verticales, entre otras medidas.

Torrevieja, con cien mil habitantes, dobla el tamaño del límite legal de 50.000 vecinos con los que una ciudad debe poner en marcha la ZBE, y es uno de los municipios más retrasados en cumplir la normativa de limitación del tráfico dispuesta por la legislación estatal y europea. La ordenanza señala que además de reducir las emisiones, la normativa tiene el objetivo de impulsar la recuperación del espacio público y "el fomento de modos de transporte ·más sostenibles, conectados y seguros".

Aquí puedes consultar el texto de la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones de Torrevieja que se aprueba provisionalmente en el pleno

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, señala que en ningún punto de la ordenanza se indica que la ZBE solo se activará si se supera un umbral de contaminación, tal y como han afirmado desde el equipo de gobierno". Unas afirmaciones que ha trasladado tanto el alcalde, Eduardo Dolón, como el concejal de Seguridad, Federico Alarcón. Samper agrega que la ZBE "existe y funcionará, aunque con moratoria de sanciones a partir del 1 de enero de 2027". Su importe será de 200 euros.

D. Pamies

Miedo a aplicar la ley

Samper solicitará en el pleno que se den las explicaciones oportunas para que la ciudadanía "tenga la máxima información, y no interpretaciones confusas. No sabemos si es que el alcalde tiene miedo de aplicar la ley, no se la ha leído, o sus concejales y asesores le han informado mal", sostiene.

Lo que sí recoge la ordenanza, que se aprobará provisionalmente el lunes, son medidas adicionales solo en caso de episodios puntuales de alta contaminación, que el Ayuntamiento podrá activar mediante decreto de Alcaldía. Es el artículo al que se acoge el Gobierno del PP para asegurar que las restricciones solo se adaptarían en caso de que la calidad del aire sea mala.

El concejal de la oposición afirmó que "además, hemos interpelado al concejal Federico Alarcón en el pleno de este mes de septiembre para que de las explicaciones oportunas, y a fin de que nos informe de la situación actual de la parte de la subvención para la implantación de las zonas de bajas emisiones concedida en 2022 de 3.421.700 euros, y no ingresada ni en 2023, ni en 2024, ni en el primer semestre de 2025".

Ámbito de amplicación de la ZBE. Con una zona más restrictiva (ZB1) en el centro y otra con mayores margenes rodeando la primera / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Sueña Torrevieja recuerda que la junta de gobierno de 8 de agosto de 2025 acordó desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de la conexión de carriles bici con la ZBE e itinerarios escolares, por la imposibilidad material de cumplir con la Resolución de 20 de enero de 2025, que determinó la obligación de finalizar las actuaciones previstas a 31 de diciembre de 2025, y que la no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la ayuda supondría el reintegro o la pérdida del derecho al cobro de la misma.