Torrevieja será sede del Bigsound Festival el 25 y 26 de julio de 2026

El Bigsound Festival anuncia "un nuevo capítulo en su historia" con la celebración de una edición adicional en 2026: Bigsound Torrevieja (25 y 26 de julio en el Parque Antonio Soria).

De esta forma, Bigsound contará en 2026 con cinco ediciones en el territorio nacional: Valencia, Sevilla, Pontevedra y, como nuevas incorporaciones, Torrevieja y Barakaldo, afianzándose como el festival de música mainstream y urbana más grande del país y uno de los principales encuentros del género en Europa.

Apuesta

El 25 y 26 de julio de 2026, el Parque Antonio Soria acogerá la primera edición de Bigsound Torrevieja, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja. Esta nueva sede supone una "apuesta estratégica por el turismo juvenil y cultural en la Costa Blanca, contribuyendo a la descentralización y a la proyección internacional de la ciudad como destino vibrante y dinámico", según la organización de estos festivales.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, ha afirmado que con este festival la ciudad "entra en el mapa de los grandes festivales" de España y supone "un paso decisivo para reforzar nuestra apuesta por la cultura, la música y el turismo juvenil, claves en la proyección de la ciudad como referente nacional e internacional.”

Cartel anunciador del Bigsound inspirado en la laguna rosa / INFORMACIÓN

Impacto cultural

A su vez, Domingo Paredes, Concejal de Patrimonio y Juventud, ha destacado: “Estamos orgullosos de abrir las puertas a un evento internacional que tendrá un impacto cultural, social y económico clave para Torrevieja. Es mucho más que un festival, es una oportunidad para dinamizar nuestra economía local, atraer talento y consolidar a Torrevieja como una ciudad abierta, dinámica y con una oferta cultural a la altura de los grandes destinos europeos”.

Alternativa

El Ayuntamiento ha negociado esta edición como sustitución del RBF Festival, que agotó su contrato este verano, en busca de un perfil de público más amplio y otros géneros musicales urbanos, a la hora de organizar un gran festival que complete al Brilla Torrevieja en la temporada alta. El anuncio llega sin detalles sobre el coste para las arcas municipales -se ha anunciado sin que exista todavía tramitación administrativa del contrato-.

Patrocinio en exclusividad

Para este tipo de iniciativas los ayuntamientos suelen optar por la fórmula del contrato de patrocinio en exclusividad en el que el Ayuntamiento aporta la financiación a la organización a cambio de la difusión que genera el festival. Como referencia, RBF y Brilla, no han bajado de los cien mil euros de aportación municipal edición. Todos los ingresos son para la empresa organizadora.

Perfil del público de Bigsound

En conjunto, la edad media de este festival se sitúa en torno a los 27 años, con una franja predominante de más del 50% del público entre los 25 y los 36 años y un 24% entre los 18 y los 24 años.. En cuanto a género, el público mantiene un equilibrio diverso, con un 56% de mujeres, un 44% de hombres, consolidando al festival como un espacio inclusivo, donde disfrutan por igual diferentes generaciones.

Su programación recorre géneros como reggaetón, R&B, hip-hop latino, rap, trap, dancehall, afrobeat, pop urbano, electrónica con ritmos urbanos y muchas más tendencias globales. Una fórmula que combina grandes iconos internacionales, estrenos exclusivos y talentos emergentes, garantizando una oferta transversal para los amantes de la música mainstream y urbana.

Por sus escenarios han pasado ya nombres de primer nivel como Bizarrap, Duki, Nicky Jam, C. Tangana, Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Mora, Beret, Ana Mena, Bad Gyal, Lola Índigo, Ozuna o Juan Magán, entre otros, afianzando el festival como "una ventana global del género urbano y mainstream".

Ambiente del Bigsound en su sede de València / EDUARDO RIPOLL

Impacto en València

Según los organizadores más de 300.000 asistentes acumulados en sus ediciones anteriores, se ha consolidado como el evento musical más multitudinario de València, y "una cita imperdible dentro del TOP 5 de festivales de la Comunidad Valenciana". En paralelo, ha logrado afianzarse como un caso de éxito internacional, capaz de movilizar a públicos diversos y generar un fuerte impacto económico y turístico en cada ciudad donde se celebra.

Según aseguran sus promotores, en Valencia, en sus cinco ediciones anteriores superó los 200 millones de euros de impacto económico directo, y casi 300 millones de euros de impacto indirecto e inducido; generó más de 2.200 empleos directos y 2.000 indirectos, y alcanzó una ocupación hotelera de hasta el 92% en algunas de las jornadas del festival. Además, el 64% del público llegó de fuera de la ciudad, con asistentes de toda España y de más de una decena de países, confirmando su capacidad para actuar como motor económico y turístico.

Consolidación en Galicia

En su desembarco en Galicia, Bigsound Pontevedra reunió a más de 35.000 asistentes en su primera edición, alcanzando un impacto estimado de 14 millones de euros y movilizando a más de 1.300 profesionales. El festival se consolidó de inmediato como el evento musical del verano en Galicia, además de posicionarse dentro del TOP 5 de festivales de música de la región.

Proyección en Sevilla

En sus dos ediciones en Sevilla, celebradas en la Plaza de España en el marco de Icónica Sevilla Fest, Bigsound ha congregado a más de 30.000 asistentes, de los cuales el 41% no residía en la ciudad y un 16% era público internacional. El festival ha contribuido a consolidar la capital hispalense como una de las más atractivas del país para la música en directo, situándose como un referente del género urbano dentro del calendario musical andaluz.