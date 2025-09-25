Vecinos del casco urbano de Orihuela estallan contra la edil Ortuño: "Nos ningunea"

La junta de distrito IV, que representa a los vecinos del casco urbano, en concreto a la zona suroeste (Ocarasa, Las Monserratinas y Los Andenes), han estallado contra la presidenta, que es la concejala Rocío Ortuño (PP), porque -aseguran- hace caso omiso a sus peticiones y no entrega ninguno de los informes solicitados, a pesar de que la normativa le obliga a ello.

"Tenemos la sensación de que nos están ninguneando", han manifestado, mientras que en otros distritos del municipio, que en total son once, se están atendiendo las demandas y peticiones.

En concreto, han registrado, tanto por escrito como de viva voz en las reuniones, más de 18 peticiones de informes detallados sobre deficiencias que han ido trasladando los vecinos, sin que hasta ahora se les haya entregado ninguno.

"Lo único que se nos ha proporcionado en la última junta, que se celebró en julio, fueron respuestas bastante parcas a los problemas que habíamos expuesto, sin justificación alguna que las respaldara", han lamentado.

Entre la información solicitada, destaca el alumbrado público, aceras, seguridad ciudadana, despilfarro de agua por deficiencias en las acequias o el deplorable estado de la Iglesia de San Agustín, con el consiguiente peligro para los alumnos que acuden al colegio.

La respuesta por parte de la presidencia, han subrayado, siempre es que toma nota de ello, sin que hasta el momento se les haya proporcionado los informes solicitados.

"Este tipo de actuaciones, no es una falta de respeto hacia nosotros, sino ante la ciudadanía a la que representamos, y es a ella a quien tiene que rendir cuentas el equipo de gobierno", han advertido, al tiempo que han recordado que son "un canal de comunicación entre la ciudadanía y los gobernantes del municipio y, con esta actitud, el equipo de gobierno está incumpliendo su obligación de transparencia con el pueblo de Orihuela".