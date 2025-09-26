Cambio de rumbo en la Policía Local de Orihuela con un nuevo jefe

El intendente Rubén Selma ha tomado posesión de su cargo como jefe del Cuerpo de la Policía Local de Orihuela este viernes en la Sala del Oriol del Ayuntamiento, en presencia del alcalde, Pepe Vegara, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor.

Selma estaba sustituyendo al comisario José María Pomares desde que en abril se decretó su jubilación forzosa y poco después, en mayo, el bipartito lo invitó a que tomase sus "merecidas" vacaciones hasta que llegara ese día, el pasado 18 de septiembre.

Ese mismo decreto que contabilizaba los días pendientes de disfrutar que le quedaban a Pomares también se nombraba como jefe -de forma accidental- a Selma, que en 2003 se convirtió en funcionario de carrera en el cuerpo policial municipal. Lleva 23 años trabajando al lado de Pomares, que estaba en la Policía Local oriolana desde 1982.

Pomares, cercano a Ciudadanos, tomó posesión de su cargo como comisario el 14 de junio de 2023 en el mandato -ya en funciones tras las elecciones que ganó el PP- de PSOE y la formación naranja, que ostentaba las concejalías de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos y que ahora recaen en los populares, en manos de Mónica Pastor y Agustina Rodríguez.

Según el Consistorio, este nuevo nombramiento "marca el inicio de una nueva etapa en la dirección de la Policía Local oriolana".

El alcalde destacó en el acto de distinciones a los agentes, el pasado día 8, en el día de la patrona del Cuerpo y de la ciudad -la Virgen de Monserrate-, que debe regir la honestidad, la ejemplaridad y el respeto a los superiores sin abusar de mandos, en un claro mensaje que se entendió que iba dirigido a José María Pomares.