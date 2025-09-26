Un error de corta y pega en la seguridad de las carreteras de Villamartín y San Miguel en Orihuela Costa

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de las concejalías de Infraestructuras y Costas, ha puesto en marcha el proceso para ejecutar la mejora integral de la seguridad vial en las carreteras de Villamartín y San Miguel, en Orihuela Costa. La actuación, que cuenta con una inversión de 383.982 euros, responde a una reivindicación histórica de los residentes de la zona. El proyecto está cofinanciado por el Plan Planifica 2023 de la Diputación Provincial de Alicante, que aportará el 45% de la inversión (172.792 euros), mientras que el Ayuntamiento asumirá el 55% restante (211.190 euros).

El objetivo es ofrecer a conductores y peatones una circulación más segura y accesible en uno de los principales ejes viarios del litoral oriolano, donde el tráfico intenso hacía necesaria una actuación urgente.

El informe del órgano de contratación recoge que se han observado en distintos tramos de la carretera de Villamartín, la de San Miguel y la calle Isla Tabarca deficiencias en la capa de rodadura del firme, con diferentes patologías (baches, deflexiones, fisuras, piel de cocodrilo) que hacen oportuno su repavimentación, con el fin de evitar que los problemas se agraven un corto periodo de tiempo.

Además de los defectos en el firme, la señalización tanto horizontal como vertical presenta deficiencias por su mal estado o inconcreción, cuestión que repercute en determinados problemas de seguridad vial. De hecho, un informe policial recogía varios accidentes en estos puntos por el mal estado.

La alta intensidad de tráfico estos problemas "hacen aconsejable una intervención, que dote a las zonas de actuación de una infraestructura viaria en condiciones óptimas, mejorando la seguridad vial de la vía y minimizando las operaciones de mantenimiento que con el tiempo puedan llegar a necesitarse", dice el informe, que a continuación incluye por un error de corta y pega que "el objeto del contrato es la contratación de una empresa que gestione el cine de verano 2025 durante los meses de julio y agosto".

Extracto del informe del órgano de Contratación / Información

La intervención, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, contempla la repavimentación completa del vial, la creación de una mediana central con pasos habilitados para peatones, la reordenación de la circulación, la mejora de aceras deterioradas y la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, incluyendo sistemas luminosos que refuercen la seguridad.

Mejoras opcionales

El pliego incorpora también una serie de mejoras opcionales que las empresas licitadoras podrán ofertar como la instalación de iluminación LED en pasos de peatones, sustitución del alumbrado público por luminarias más eficientes, adaptación de paradas de autobús accesibles e instalación de radares pedagógicos luminosos para concienciar a los conductores.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha destacado que "con este proyecto damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Orihuela Costa, que durante años han pedido una solución en estas carreteras tan transitadas. Se trata de una inversión que no solo mejorará la seguridad, sino también la calidad de vida de quienes residen y circulan por la zona".