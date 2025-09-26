El excomisario de la Policía Local de Torrevieja reclama al juzgado que adopte medidas cautelares para restituirle en su puesto

El excomisario de la Policía Local de Torrevieja, Vicente Gutiérrez Sola, ha recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso de Elche la decisión del alcalde, Eduardo Dolón (PP), de jubilarle de forma forzosa en su puesto como responsable máximo policial. En esa misma acción judicial ha pedido al juzgado que adopte medidas cautelares, antes de que entre a valorar el fondo del asunto, para ser restituido inmediatamente en el cargo. De la demanda en los juzgados del exjefe policial ha dado cuenta el secretario y concejal de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, que también es concejal de Policía Local.

Personación

Alarcón ha indicado que el Ayuntamiento se ha personado en la causa, algo que se decide por acuerdo del órgano colegiado municipal. Como avanzó INFORMACIÓN, el equipo de gobierno, con informes técnicos favorables, decidió apartar al entonces comisario de su puesto cuando cumplió la edad de jubilación pese a que había solicitado expresamente prolongar sus funciones de forma voluntaria hasta los 67 años. Algo a lo que tienen derecho los funcionarios.

Gutiérrez Sola señalaba que había cumplido la edad de jubilación, en su caso de 65 años, pero necesitaba prolongar su labor policial para completar sus prestaciones. El Ayuntamiento le negó esa prolongación, pese a tener derecho.

No ha sido la primera negativa del gobierno municipal a prolongar la actividad laboral de altos cargos municipales. También negó la petición para retrasar la edad de jubilación a la anterior secretaria municipal y a un técnico de administración general que habían solicitado continuar en sus puestos tras cumplir 65 años. Un precedente que ha servido al equipo de gobierno del Partido Popular para justificar su negativa a que Gutiérrez siguiera en el cargo de comisario, junto al criterio que dicta unos plazos más estrictos a los miembros de la policía local para pasar a segunda actividad y jubilarse.

En otros casos de este mismo ayuntamiento, sin embargo, el área de Recursos Humanos ha resuelto positivamente prolongar la vida laboral de los peticionarios, tal como ocurrió con una funcionaria en el área de salud laboral.

De izquierda a derecha, Vicente Gutiérrez Sola, excomisario y Óscar Cartón, intendente principal accidental / JOAQUÍN CARRIÓN

Otros casos

Gutiérrez Sola señala en su demanda judicial, y previamente en sus recursos, que es cierto que las condiciones para acogerse a la jubilación en el caso de los funcionarios de policía local son más accesibles, pero siempre se deciden de forma voluntaria y que la prolongación de funciones hasta los 67 años sigue siendo un derecho para ellos. Además, recuerda que la jurisprudencia está dando la razón en ese sentido a mandos policiales apartados de sus funciones en otras ciudades cuando habían solicitado prologarla.

Gutiérrez Sola, licenciado en derecho y que ha decidido representarse a sí mismo en la causa, había agotado todos los recursos por la vía administrativa: de reposición, alzada y revisión, antes de acudir al juzgado.

Además de esta acción judicial, el excomisario, que ejerció como tal desde 2011 hasta principios de este año en Torrevieja, ha recurrido el nombramiento de Alejandro Morer Bielsa como director general de la Policía Local. Antes de su designación como alto cargo por parte de del Eduardo Dolón, era intendente principal, segundo en la escala de mando por debajo de Gutiérrez Sola. Un nombramiento que se tramitó casi al mismo tiempo que la jubilación forzosa de Gutiérrez. El recurso sigue abierto y en trámite.

Batalla judicial

La batalla judicial emprendida por Gutiérrez Sola en Torrevieja, es similar a la iniciada en el Ayuntamiento de Alicante por su máximo jefe policial, José María Conesa, y en Orihuela por el también comisario José María Pomares.

Las tres jubilaciones forzosas tienen en común que los jefes policiales empleaban el criterio técnico a la hora de gestionar la Policía Local frente a las decisiones políticas de los máximos responsables de las policías locales, que en los ayuntamientos son los alcaldes. Tanto en Alicante como en Torrevieja, los anteriores comisarios se encontraban en la misma situación al ser apartados de su puesto como funcionarios, ya que no han completado sus prestaciones para la jubilación.

Vía libre

Desde que el excomisario dejó el cargo en Torrevieja han tenido vía libre algunas decisiones de gestión que durante años no habían pasado el filtro jurídico del jefe policial. Como ejemplo se puede citar el incremento exponencial del pago de horas extraordinarias que se ha producido, factor que ha servido para retener en el municipio a los agentes llegados de otras policías a través de bolsa de empleo y que antes se marchaban por la falta de incentivos salariales. Esa multiplicación de asignaciones, entre otras decisiones - de momento autorizadas por la Intervención municipal-, ha permitido mantener mayor presencia policial en los paseos durante este verano. También se ha avanzado en la puesta en marcha de las propias bolsas de empleo y en cuestiones de autorización para determinados servicios.

De momento, la sustitución de Gutiérrez Sola en el cargo se hace de forma accidental y para la plaza de intendente principal, no de comisario, con la prevención de que el juzgado pueda darle finalmente la razón.