La Generalitat invertirá 16 millones en los bombeos del Hombre del Mar y Torreta Florida de Torrevieja para evitar vertidos de aguas residuales

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) de la Generalitat Valencianay el Ayuntamiento de Torrevieja están ultimando un convenio para abordar una inversión de 16 millones de euros que resuelva los graves problemas de evacuación de aguas residuales de dos importantes puntos negros de la red de alcantarillado del término municipal: las estaciones de bombeo del Hombre del Mar en el paseo de Juan Aparicio y del residencial Torreta Florida.

El convenio, reclamado desde hace años a la Generalitat por el Ayuntamiento, y sobre todo, por la empresa de gestión del ciclo integral del agua, Agamed, contempla que la Administración autonómica financie el 90 % de la actuación y el Ayuntamiento el 10 % restante. La red de saneamiento y alcantarillado del municipio es competencia del Ayuntamiento, pero parte de sus 35 bombeos son responsabilidad exclusiva de la EPSAR, entre ellos los dos problemáticos en los que está previsto invertir.

Desbordamientos

Se trata de los dos puntos de bombeo de aguas residuales más conflictivos de toda la red de 365 kilómetros con la que cuenta Torrevieja. En la estación situada en subsuelo del paseo marítimo, entre el monumento del Hombre del Mar y el kiosco de arranque del dique de Levante confluyen hasta el 40 % de los caudales de aguas residuales del centro casco urbano y el consumo de 40.000 viviendas. La instalación actual es incapaz de asumir todo el volumen de agua, en especia, cuando se producen lluvias de más de treinta litros por metro cuadrado.

El resultado es que las aguas residuales mezcladas con las de lluvia terminan saliendo al mar por el aliviadero con el que cuentan este tipo de instalaciones, situado en las rocas. Además de presentar muchos problemas de mantenimiento y olores durante todo el año, en especial en verano. La primera actuación de ampliación se reclamó a la EPSAR por primera vez en 2004 y ya costaba dos millones de euros.

El caso del bombeo de Torreta Florida es similar. Situado en la calle Jorge Manrique, junto a la vía verde, el bombeo debe elevar el agua hasta la depuradora de Torrevieja. Cuando llueve torrencialmente se desborda, y el agua termina inundando las casas más próximas y las calles ubicadas junto a la laguna de Torrevieja, en una cota más baja. Esas aguas "grises" concluyen su recorrido en la laguna rosa. En episodios que ni el Ayuntamiento ni la empresa salinera reconocen oficialmente.

Para la primera actuación, en el paseo marítimo, según las mismas fuentes, la EPSAR invertirá siete millones de euros. No solo contempla la construcción de una nueva estación, también la sustitución y ampliación de la capacidad del colector que eleva las aguas hasta la depuradora. Para la zona de Torreta Florida el presupuesto se eleva a 9 millones de euros, con el fin de diseñar un bombeo de nueva planta y renovar buena parte la tubería hasta la depuradora que es incapaz de soportar la presión a la que se ve sometida con lluvias torrenciales y periodos de generación de aguas residuales importante en temporada alta.

Salinas

En este punto de Torreta Florida la empresa de gestión del abastecimiento y el saneamiento, Agamed, además de hacer encajes de bolillos para calibrar la presión del colector cada vez que llueve, ha realizado un esfuerzo millonario para reducir esos desbordamientos con el refuerzo del propio bombeo -pese a no ser de su competencia- y la construcción de una balsa de laminación en Torrealmendros.

Esas medidas han rebajado la incidencia de las inundaciones en algunas calles que se quedaban anegadas aislado a los vecinos -por ejemplo, la calle Pablo Neruda- pero no eliminan el peligro en caso de lluvias torrenciales, porque hasta la estación de bombeo va a parar un gran volumen de aguas residuales recogidas desde toda la cuenca vertiente del norte y el este del término municipal. Mientras que la intervención de Agamed para llevar a cabo el mantenimiento mínimo en la instalación del Hombre del Mar para evitar incidentes es semanal y exige un despliegue importante de medios humanos y materiales.

D. Pamies

El problema en ambos puntos es que apenas existe red separativa de aguas pluviales y la escorrentía de las calles y edificios termina por evacuar en el alcantarillado. En la cuenca vertiente de del centro de Torrevieja que evacua en el mar y la bahía, Agamed, la concesionaria municipal que gestiona el saneamiento y el abastecimiento, con participación mayoritaria de Hidraqua, también ha actuado para mejorar la red de pluviales duplicando la capacidad de los colectores de la rambla Juan Mateo.

Rescisión por sorpresa

El equipo de gobierno del Partido Popular ha informado a preguntas de INFORMACIÓN por este acuerdo con la EPSAR que está por firmar para explicar su decisión de iniciar la rescisión del contrato con la empresa Abala (Grupo Hozono) que se había adjudicado la obra civil de construcción del nuevo bombeo en el Hombre del Mar, que ahora va a asumir la EPSAR. Fuentes municipales indicaron que cuando se plantearon algunas de las actuaciones para remodelar el entorno del Puerto y la fachada marítima que se están ejecutando actualmente también se planificó esta obra para aprovechar que se podía ubicar en el subsuelo del nuevo recinto de la feria de atracciones. Pese a que la obra fue adjudicada el pasado mes de diciembre por 449.000 euros, Abala, que tendrá derecho a reclamar una indemnización por la rescisión, no había llegado a iniciar la obra.

Red de alcantarillado

Torrevieja cuenta con 365 kilómetros de red alcantarillado y saneamiento de aguas residuales que confluyen en la estación depuradora de la ciudad, donde se tratan del orden de 8 hectómetros cúbicos de agua al año de los diez que consume la ciudad, según la memoria de sostenibilidad de Agamed de 2023 -que no ha publicado la de 2024-. En el caso de la depuradora es una de las más grandes de la Comunidad Valenciana y también una de las primeras que se diseñó con tratamiento terciario, que permite la reutilización del agua regenerada con destino a la agricultura y el riego de campos de golf. Su gestión cuesta al año cinco millones de euros.

El Ayuntamiento de Torrevieja no considera desde el punto de vista de la comunicación esta actuación como prioritaria. No ha llegado a reconocer los problemas de vertidos al mar ni el hecho de que las inundaciones en Torreta Florida no fueran solo de agua lluvia. Las inversiones en este tipo de infraestructuras no son populares para los ayuntamientos. No se ven cuando se terminan y solo provocan molestias con las obras.