A marchas forzadas para evitar que se pierdan los presupuestos participativos de Orihuela

Los vecinos de Orihuela ven con preocupación cómo pasa el tiempo y se agota el plazo, a final de año, para ejecutar los proyectos que ellos mismos presentaron a los presupuestos participativos para que se hicieran realidad. Solo quedan tres meses y no se ha licitado ninguno. La contrarreloj está en marcha, mientras el Ayuntamiento asegura que muchos de ellos "se van a licitar en breve", según fuentes municipales consultadas por este periódico, aunque no han determinado un número concreto.

De lo contrario, según las bases, estas consignaciones se perderían, salvo contadas excepciones de administración, como por ejemplo que la licitación ya esté en marcha.

Hace un año, el Ayuntamiento de Orihuela puso en marcha en octubre los presupuestos participativos para este 2025, un proceso que busca la colaboración de la ciudadanía con el fin de que decida directamente sobre el destino de una parte de los recursos municipales, algo que no se producía desde 2019.

Para ello, se asignó una cuantía de 660.000 euros, distribuidos equitativamente en 60.000 euros para cada uno de los 11 distritos del municipio. Ya en noviembre, se realizó un análisis técnico, económico y jurídico por parte de las concejalías para asegurarse de que cumplían con los requisitos necesarios para ser implementadas.

Las propuestas viables, que superaron el análisis inicial, se publicaron en la web en diciembre para que los ciudadanos pudieran votar por las iniciativas que consideraran más relevantes.

Un proceso que la concejala de Participación Ciudadana, Anabel García, definió como "fundamental" para "definir un presupuesto que refleje las necesidades de los vecinos de nuestro municipio".

Después todo quedó en manos de la concejalía correspondiente para llevar a cabo los proyectos, en su mayoría del área de Infraestructuras, que dirige Víctor Valverde, después de que el pleno de marzo aprobara una transferencia de crédito para distribuir los fondos a los proyectos seleccionados.

Entre los proyectos ganadores, destacan las mejoras en espacios recreativos y deportivos, nuevos parques infantiles y caninos, reurbanizaciones de plazas y entornos, zonas pensadas para personas mayores o el acondicionamiento de los patios interiores del CEIP Maestro Ismael García, en La Murada. Todo ello, para dotar de una mejor calidad de vida a los barrios y pedanías del municipio.

Entretanto, el proceso no estuvo exento de polémica. Los vecinos de La Campaneta apuntaron un posible pucherazo, cuestionando que la pedanía rival de San Bartolomé adelantara a su propuesta solo a unos minutos de cerrarse la votación con la incorporación de 80 votos.

Incluso, los campaneteros movieron ficha para corroborar su teoría, pidiendo al Ayuntamiento su colaboración para que el proveedor del servicio entregara la lista de direcciones IP que votaron entre las 19:00 y las 23:59 del día 22 de diciembre, la franja en la que sospechan que hubo fraude.