A marchas forzadas para evitar que se pierdan los presupuestos participativos de Orihuela
El plazo de ejecución de los proyectos acaba a final de año sin que aún se haya licitado ninguno, aunque el Ayuntamiento asegura que saldrán "en breve"
Los vecinos de Orihuela ven con preocupación cómo pasa el tiempo y se agota el plazo, a final de año, para ejecutar los proyectos que ellos mismos presentaron a los presupuestos participativos para que se hicieran realidad. Solo quedan tres meses y no se ha licitado ninguno. La contrarreloj está en marcha, mientras el Ayuntamiento asegura que muchos de ellos "se van a licitar en breve", según fuentes municipales consultadas por este periódico, aunque no han determinado un número concreto.
De lo contrario, según las bases, estas consignaciones se perderían, salvo contadas excepciones de administración, como por ejemplo que la licitación ya esté en marcha.
Hace un año, el Ayuntamiento de Orihuela puso en marcha en octubre los presupuestos participativos para este 2025, un proceso que busca la colaboración de la ciudadanía con el fin de que decida directamente sobre el destino de una parte de los recursos municipales, algo que no se producía desde 2019.
Para ello, se asignó una cuantía de 660.000 euros, distribuidos equitativamente en 60.000 euros para cada uno de los 11 distritos del municipio. Ya en noviembre, se realizó un análisis técnico, económico y jurídico por parte de las concejalías para asegurarse de que cumplían con los requisitos necesarios para ser implementadas.
Las propuestas viables, que superaron el análisis inicial, se publicaron en la web en diciembre para que los ciudadanos pudieran votar por las iniciativas que consideraran más relevantes.
Un proceso que la concejala de Participación Ciudadana, Anabel García, definió como "fundamental" para "definir un presupuesto que refleje las necesidades de los vecinos de nuestro municipio".
Después todo quedó en manos de la concejalía correspondiente para llevar a cabo los proyectos, en su mayoría del área de Infraestructuras, que dirige Víctor Valverde, después de que el pleno de marzo aprobara una transferencia de crédito para distribuir los fondos a los proyectos seleccionados.
Entre los proyectos ganadores, destacan las mejoras en espacios recreativos y deportivos, nuevos parques infantiles y caninos, reurbanizaciones de plazas y entornos, zonas pensadas para personas mayores o el acondicionamiento de los patios interiores del CEIP Maestro Ismael García, en La Murada. Todo ello, para dotar de una mejor calidad de vida a los barrios y pedanías del municipio.
Entretanto, el proceso no estuvo exento de polémica. Los vecinos de La Campaneta apuntaron un posible pucherazo, cuestionando que la pedanía rival de San Bartolomé adelantara a su propuesta solo a unos minutos de cerrarse la votación con la incorporación de 80 votos.
Incluso, los campaneteros movieron ficha para corroborar su teoría, pidiendo al Ayuntamiento su colaboración para que el proveedor del servicio entregara la lista de direcciones IP que votaron entre las 19:00 y las 23:59 del día 22 de diciembre, la franja en la que sospechan que hubo fraude.
Los proyectos aprobados
Distrito I: la adecuación y mejora de las barbacoas del barrio de San Isidro, así como el suelo para dotarlo con más mobiliario, bancos y mesas e incluso toldos tipo vela para dar sombra a las mesas. También la zona de contenedores para reciclaje (vidrio, papel y cartón) y pintado del suelo.
Distrito II: creación de un parque infantil y calistenia para personas mayores, incluso un escenario fijo donde celebrar espectáculos, teatros, conciertos o similar en Montepinar. Este espacio también podrá ser utilizado para las fiestas de la urbanización y para posibles actos que haga el Ayuntamiento. A la vez podría servir para la colocación de los buzones de correo postal que necesitan los vecinos.
Distrito III: aprovechamiento como un recinto multiusos de la antigua plaza de toros con la habilitación de los espacios existentes, ubicados bajo los graderíos y zonas anexas, para poder realizar actividades culturales y sociales con la adaptación de la arquitectura e instalaciones. Aportación de equipamiento y mobiliario. Alta en los servicios básicos como agua, electricidad y gas.
Distrito IV: adecuación del entorno del barrio de La Ocarasa con el repintado de las señales viales del entorno del barrio de La Ocarasa, más papeleras, adecuación y limpieza del parque de La Ocarasa junto al replantado de césped. Sustitución de las palmeras dañadas y poda exhaustiva de árboles para evitar caídas e invasión de sus ramas en los viales públicos. Además de la mejora de las instalaciones para los niños y pintado nuevo de las pistas y juegos inclusivos en el área del parque.
Distrito V: mejora y acondicionamiento de los patios interiores del CEIP Maestro Ismael García, en La Murada, con la nivelación y compactación de terrenos. Se emplearán técnicas de nivelación de suelo y compactación para eliminar desniveles, mejorando así la seguridad y evitando caídas o accidentes. Instalación de césped artificial en zonas de juego y descanso. Instalación de vallados perimetrales que permitan un control de acceso adecuado y seguro para el alumnado más pequeño. Instalación de un parque infantil homologado. Instalación de una fuente de agua potable para que los niños puedan mantenerse hidratados durante el recreo. Instalación de estructuras de sombra que protejan a los niños de la exposición directa al sol, proporcionando áreas de descanso seguras. Bancos de madera tratada y áreas de descanso integradas, además de una mesa de ping pong de material resistente a la intemperie.
Distrito VI: la adquisición o expropiación de la zona verde denominada "El Cabezo" de La Aparecida, que quedó excluida en el desarrollo de la U.A. N° 2 de La Aparecida, y que se encuentra dentro de la trama urbana de la pedanía, para que sea visitable, con la creación de "El mirador de la huerta".
Distrito VII: la pedanía cuenta con un espacio conocido por los mayores con "El Hogar del Pensionista". Con la llegada del covid se cerró la cantina y desde entonces no ha vuelto a recuperar la actividad. La propuesta es dotar al centro de acceso adecuado, material, mobiliario, así como elementos que permitieran cocinar y su autorización correspondiente.
Distrito VIII: mejoras de reurbanización del entorno de la iglesia y su plaza en Hurchillo. Luz ornamental que proyecte la iglesia, consiguiendo una mayor vistosidad de esta. Eliminación de la mini rotonda situada frente a la iglesia. Iluminación y refuerzo con luces led en las zonas de actuación. Adquisición o mejoras del mobiliario urbano del entorno.
Distrito IX: realizar las distintas ejecuciones relativas al polideportivo y campo de fútbol de San Bartolomé. Entre otras, reparación de las zonas agrietadas y puesta a punto de la pista de fútbol sala, derribo del muro que genera peligro en el contorno del campo de fútbol, colocación de varios focos necesarios para poder realizar los entrenamientos de noche, reponer alguna válvula y aspectos que afectan al riego.
Distrito X: creación de un parque enfrente de IES playa Flamenca en la calle Azafrán, con elementos de calistenia, juegos bio saludables, mesas de ping pong, zonas de sombrajes y bancos con mesas de hormigón y arbolado. Los materiales deberían ser todos pensados en anti-vandalismo y que no tuvieran mantenimiento. Las mesas podrían tener impresos tableros de juegos como el ajedrez, damas y parchís. Dotarlo con zona de aparcamiento para bicis y patinetes.
Distrito XI: en el parque Antonio Tárraga (Dehesa de Campoamor), acondicionamiento interior del recinto para uso canino, incluyendo la colocación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, luminaria, expendedores de bolsas para excrementos, fuente de agua potable, etc.) y la colocación de elementos de Agility. Asimismo, será necesaria la reparación, adecuación y mejora del cerramiento exterior del parque.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- La Fiscalía abre una investigación sobre las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Orihuela estrena el Tardeada con un seguimiento multitudinario y conexión con las bandas indie
- Lo pillan infraganti en pleno centro de Orihuela y lo multan con 800 euros
- Torrevieja acelera la creación del cuerpo de agentes de movilidad con un contrato para adquirir motocicletas
- El depósito del mobiliario del Palacio de Rubalcava de Orihuela en Salesas deja una factura de más de 250.000 euros
- Muere por un tropiezo en la carretera que separa Beniel de Orihuela mientras se decide qué comunidad envía una ambulancia