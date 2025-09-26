Diademas, colgantes, pendientes y vestidos de gala: 12.800 euros en joyas y vestuario para la Corte de la Sal en Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja va a destinar 60.059 euros (impuestos incluidos) a la contratación de la organización y celebración de la Gala de Coronación de la Reina de la Sal, que se llevará a cabo a finales del próximo mes de noviembre, como antesala de las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción.

La Concejalía de Fiestas considera "fundamental" mantener viva esta tradición "arraigada en la cultura local" con la celebración de este acto de exaltación de la figura de la Reina de la Sal y sus Damas, lo que se conoce como Corte Salinera, que son representantes oficiales de la ciudad.

La conocida como Gala de la Reina de la Sal, evento destinado a la elección y coronación de esas representantes, se enmarca como acto de arranque para las fiestas patronales de la ciudad que coinciden con la festividad de La Purísima Concepción el ocho de diciembre. La motivación que se argumenta en el contrato indica que su objetivo es" fortalecer la participación ciudadana, promover valores culturales y potenciar la proyección de Torrevieja en el ámbito local y regional".

Nuria Martí de Oro, a la izquierda, toma el relevo de Mireya Hernández Gómez / INFORMACIÓN

Las bases de elección de la Reina de la Sal señalan que son la máxima representación de las Fiestas de Torrevieja, así como "un ejemplo del carácter y las costumbres locales y de la mujer torrevejense", y suponen la continuación de una tradición iniciada en el año 1963, cuando en pleno desarrollismo turístico la entonces Comisión de Fiestas municipal creo esta figura representativa en consonancia con la tradición salinera local como dinamizador turístico del verano.

Las jóvenes candidatas deben estar empadronadas en Torrevieja, al menos en los últimos cinco años, y tener una edad máxima de 26 años.

Del presupuesto de la Concejalía de Fiestas asignado para la Gala, 12.846 euros se destinarán a la compra de vestuario, complementos y obsequios para las tres candidatas, aspecto que se considera, de nuevo, "fundamental", ya que no solo contribuye a la estética y presencia de las participantes, sino que también refleja "la creatividad, la identidad y la temática del evento". La correcta elección y adquisición de estos elementos resulta "esencial" para asegurar un desarrollo "exitoso, memorable y que cumpla con los estándares de excelencia" establecidos por el Ayuntamiento.

El contrato pasa a describir con detalle a lo largo de cinco páginas las características de vestuario, obsequios y complementos. Entre otros, tres vestidos de gala confeccionados en seda; brocado; satén o mikado en color blanco y un diseño "acorde a la tradición y simbolismo del evento", preferiblemente sin mangas. También tres pares de zapatos de ceremonia, con tacón, adecuados para el uso en eventos formales, cómodos y de acabado elegante de color idéntico al vestido y tres pares de guantes de seda o satén, de la misma tonalidad y tejido que los vestidos y con una longitud que cubra los codos.

Se añaden tres colgantes, con un peso aproximado de 2,50 a 3 gramos, elaborados en oro de 18 quilates, de diseño exclusivo, "de uso ceremonioso" y acorde con la relevancia de la Reina y sus Damas. En este caso los proveedores deberán presentar certificación de calidad emitida por entidades acreditadas, que garantice que los materiales utilizados cumplen con los estándares internacionales de calidad y resistencia, asegurando la autenticidad y la excelencia del producto.

Además, el contrato pide una diadema para la Reina de la Sal, elaborada en latón bañado en plata; en titanio o en acero inoxidable, embellecida con cristales de Swarovski, siempre que, eso sí, "el resultado de la misma evoque la sal de Torrevieja", las olas del mar y la escarcha de la sal marina entrelazándose en formas "ondulantes y elegantes". La diadema está destinada a realzar la presencia de la Reina de la Sal en ceremonias y eventos y la importancia del cargo representativo.

Un momento de la gala de la Reina de la Sal en su edición de 2024 / JOAQUIN CARRION

Este lote de vestuario y obsequios incluye pendientes a juego con la diadema de oro de 18 quilates con un peso aproximado de 2,5 a 3 gramos. Su diseño preferentemente será tipo gota o lágrima con acabado brillante añadiendo elementos decorativos que, al igual, que la diadema, recuerden la tradición salinera de Torrevieja.

Bandas

Se completa este capítulo con las bandas para reina y damas, retratos a lápiz de las candidatas, ramos de flores (quince), metopas y un detalle singular como es el cetro de la sal, que distingue a la Reina de la Sal en su cargo: Elaborado en materiales de calidad, con detalles que reflejen la temática salina del evento. Se tratará de una pieza "majestuosa y simbólica", reflejando la esencia del mar y la salinidad que le da su nombre. La empuñadura podría estar adornada con detalles en plata o plata envejecida, evocando la textura de las rocas marinas. En la parte superior, descansaría una gema central de un cristal transparente o azul profundo, que simboliza las aguas del océano y la pureza de la sal. Alrededor de la gema, podría haber, según se propone en el expediente, pequeños grabados de ondas, conchas o estrellas de mar, enmarcando la piedra y resaltando su conexión con el mar.

"El cetro en sí mismo sería largo y elegante", con curvas suaves que imiten las olas, y quizás, en su extremo inferior, una pequeña perla o una esfera de cristal que represente una gota de agua, completando su diseño con un toque de misterio y belleza marina.

La Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal se celebra el Teatro Auditorio de Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Sesiones formativas, infraestructuras y espectáculo

Las otras tres partidas en la que se divide el contrato están destinadas a las sesiones formativas "en habilidades sociales y protocolarias" de las candidatas previas a la gala de elección, que incluyen el alquiler de una sala de hotel, desayuno y almuerzo para 25 personas por 2.952 euros, el encargo de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el propio espectáculo en el Teatro Municipal, que suponen un desembolso de 19.257 euros y el propio espectáculo que cuesta otros 25.000.

El salón a alquilar para las sesiones formativas que tendrán una duración de cinco horas debe de ser de un hotel de 4 estrellas. Torrevieja solo dispone de un alojamiento cuatro estrellas en su oferta hotelera. En esas sesiones la empresa adjudicataria contratará a expertos para talleres teóricos y prácticos en habilidades sociales; protocolo; etiqueta; comunicación verbal y no verbal y expresión corporal.