¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
El PSOE denuncia el uso de medios municipales para la limpieza de solares privados con un camión de Acciona y el equipo de gobierno señala que el operario actuaba fuera de su horario de trabajo y sin el uniforme
El PSOE de Torrevieja ha denunciado el uso de medios pagados por el presupuesto municipal para llevar a cabo trabajos de particulares. Documentando la denuncia ha difundido un vídeo que demostraría el empleo de personal de la contrata de recogida de basura, Acciona, para limpiar y desbrozar la parcela privada de un aparcamiento en el centro de Torrevieja.
El equipo de gobierno del PP lo niega y señala que ese operario, que admite que sí es de la empresa concesionaria, estaba fuera de su horario laboral y con vestuario que no era de la empresa.
Las imágenes muestran a un operario de la empresa de limpieza y recogida de residuos de Torrevieja llenando bolsas de basura de restos vegetales de una parcela privada empleada como aparcamiento en el centro de Torrevieja. Junto al operario, en el suelo, hay varias herramientas de desbroce. Quien capta la secuencia sabe lo que está grabando porque desplaza la cámara hasta una zona de aparcamiento de la calle Orihuela donde se observa una camioneta que forma parte de la flota de la empresa, empleada para retirar las podas.
El aparcamiento privado fue habilitado en el solar resultante del derribo de una casa de planta baja, ubicado en la confluencia de las calles Orihuela y Campoamor.
La Concejalía de Aseo Urbano ha pedido información a la empresa adjudicataria sobre esta secuencia tras una consulta de INFORMACIÓN. La firma ha confirmado que es un operario de la plantilla, pero realiza varias puntualizaciones.
Según Acciona el trabajador había hecho el trabajo de desbroce la tarde anterior al momento en que son grabadas las imágenes, fuera de su horario de trabajo, y las recogió al día siguiente, también fuera de su horario laboral. Esta circunstancia, aseguran, se puede comprobar con facilidad en los datos de fichaje del trabajador, que ha trasladado al Ayuntamiento. Se cambió de ropa: viste una camiseta amarilla que no es la indumentaria habitual de la plantilla que lleva una franja azul con el logo municipal del Ayuntamiento.
Según las mismas fuentes pidió permiso para retirar los residuos vegetales, se entiende que con un vehículo de Acciona, fuera de su horario laboral, porque ese servicio no lo presta la empresa en el centro de Torrevieja.
Sin vestuario de la empresa
La Concejalía de Aseo Urbano especifica que la empresa, aunque insiste que no es el caso, ha reiterado a la plantilla, formada en temporada baja por más de 287 operarios, que no pueden emplear el uniforme fuera de su horario de trabajo.
Acciona es la concesionaria de la recogida de residuos, limpieza viaria y de las playas de Torrevieja. Percibe 25 millones de euros anuales por la prestación de este servicio, la más importante de la historia de Torrevieja: 400 millones de euros por un periodo de 15 años, que comenzaron a mediados de 2022. En temporada alta emplea a 400 operarios.
