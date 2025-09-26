Tres policías de Almoradí denuncian irregularidades en el proceso selectivo para dos plazas de oficial

Tres policías locales de Almoradí señalan irregularidades en el proceso selectivo del Ayuntamiento para cubrir dos plazas de oficiales por promoción interna, según exponen en el recurso de alzada que han presentado.

El Consistorio puso en marcha en junio del año pasado un proceso para incorporar nuevos agentes a la plantilla y cubrir la escala de mandos con dos plazas de oficiales, a las que estos tres agentes, con más de 20 años en ejercicio, decidieron optar.

En total, se presentaron ocho aspirantes que comenzaron la oposición el pasado mes de mayo con las pruebas físicas, que todos superaron. Después, en julio, llegó el examen psicotécnico. El resultado para los ahora recurrentes fue toda una sorpresa. Se encontraron con un "no apto" que los excluyó del proceso sin ninguna motivación objetiva, sostienen. Dicho en palabras de uno de ellos: "Más que para valorar objetivamente, esta prueba es para excluir a los candidatos que el Ayuntamiento no quiere".

Los resultados arrojaron que dos de ellos estaban en un proceso de ansiedad y depresión. En cuanto al otro, se señalaba el vago concepto de "disponibilidad". Todo ello, cuando están en activo y suman 21, 25 y 28 años de servicio en la Policía Local.

Valoración psicológica

Sus intentos por que les explicaran estos resultados fueron en vano, salvo que les dijeron que es "una máquina" la que a fin de cuentas hace una valoración tras introducir los datos. Una explicación que les dejó aún sin cabe más perplejos. Ellos, por su parte, han aportado informes psicológicos que dicen lo contrario.

A su juicio, "el Consistorio ha contratado a un psicólogo a la carta para que justifique que no somos aptos". Es, afirman, "uno de los mil chanchullos que hay en el Ayuntamiento".

"Yo acepto el suspenso, pero no la mala fe. Se han reído de mí, y cuando te pisan el cuello tienes que reaccionar", manifiesta uno de ellos, que también lamenta que este proceso que ha iniciado le desgasta como padre y como policía, dejando claro al mismo tiempo que no es una simple pataleta, sino "una cuestión de justicia".

Tan así, que no duda en que llegará hasta el final. Si no basta con el recurso de alzada acudirán a la vía judicial a través de un contencioso administrativo.

De momento, el recurso de alzada ha paralizado el proceso selectivo hasta que se resuelva, suspendiendo la tercera y última prueba, que consiste en un cuestionario, que estaba prevista para el 6 de octubre.

El Ayuntamiento, por su parte, subraya que este tipo de recurso es algo habitual en este tipo de procesos. "Tienen todo el derecho, y cuando se estime o desestime se hará en base a un criterio objetivo", indican fuentes municipales a este periódico.

El número de efectivos con el que cuenta el Cuerpo policial de Almoradí ha sido objeto de críticas por parte del PSOE hacia el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa María Gómez (PP), que suele hacer hincapié en que la seguridad en el municipio es una de sus prioridades.

Según la ratio de la Federación Española de Municipios y Provincias, Almoradí debería tener 45 agentes en función de su población. La plantilla actual la componen una treintena de agentes -algunos interinos-, y el objetivo es alcanzar las 40 plazas en este mandato.