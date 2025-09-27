Torrevieja acoge el 37º Encuentro Coral Internacional

Torrevieja acoge este fin de semana el 37º Encuentro Coral Internacional “Ciudad de Torrevieja”, que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en el Teatro Municipal, y en el que participarán alrededor de 130 coralistas.

La Gala de Apertura tuvo lugar este viernes, 26 de septiembre con la participación de la coral Francisco Vallejos, organizadora del encuentro coral, y el Cor Nomens de Valencia.

Foro Coral

Este sábado la actividad ha comenzado a las 11:00 horas, en el Teatro Municipal, con el 22º Foro Coral, en donde se reúnen los coralistas para compartir métodos de trabajo, vivencias y repertorios, así como el ensayo del canto común.

La Gala de Clausura, que será a las 20:30 horas, contará con la participación del Cor Bruckner de Barcelona, el Coro Legatto, de Mira (Portugal), y el Maynooth University Chamber Choir, de Maynooth (Irlanda).

Canto común

Para cerrar el Encuentro Coral se celebrará el "canto común" con todos los coralistas que han participado en esta edición, que interpretarán la canción Thank you for the Music, del mítico grupo sueco ABBA.

Las entradas son gratuitas y pueden descargarse a través de la web de Cultura Torrevieja (culturatorrevieja.com) y en la taquilla del Teatro Municipal.

Presentación del Encuentro Coral de Torrevieja / INFORMACIÓN

Invitación

El encuentro coral es posible gracias al empeño de la Coral Francisco Vallejos, presidida por José Miguel Ferrández, con la colaboración esencial de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, que dirige Antonio Quesada.

Tanto la coral anfitriona como el concejal de Cultura han hecho un llamamiento a todos los amantes de la música y, en especial, del canto coral, "tan arraigado en Torrevieja", para que asistan a esta nueva edición del Encuentro Coral.