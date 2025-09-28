El cactus de Arizona asedia el Castillo y el colegio Santo Domingo de Orihuela

El cactus de Arizona asedia el Castillo y el colegio Santo Domingo, pese al millón de euros que lleva invertido la Generalitat en la Sierra de Orihuela para controlar esta especie invasora que amenaza con llegar al Palmeral, las zonas verdes y jardines de la ciudad.

Esta especie de cactus de origen mexicano es peligrosa para el ser humano y las mascotas por sus púas afiladas en forma de arpones que se clavan en la carne y traspasan todo tipo de calzado. Por ello, su presencia limita el uso lúdico de las zonas que coloniza.

El Cylindropuntia rosea -su nombre científico- es altamente invasor y se reproduce con mucha facilidad, a través de los minúsculos trozos que pueden caer a tierra. Basta uno de ellos para formar una nueva planta incluso a kilómetros de distancia. Además, el clima de la zona le favorece. Como en su lugar de origen, el desierto de Sonora al suroeste de Estados Unidos y el norte de México, el ambiente seco y árido de la Sierra de Orihuela es el ambiente propicio para su rápida propagación.

Los cactus amenazan con llegar al colegio Santo Domingo, al fondo / Amigos del Castillo de Orihuela

Orihuela es uno de los tres núcleos de la Comunidad Valenciana con mayor incidencia junto con el barranco del Carraixet y la zona de San Miguel en Lliria. En los últimos años, se han dedicado 3.664 jornadas de trabajo de brigadistas de la Generalitat a su control en la Comunitat Valenciana. En 2024, se trabajó en 30 localidades dispersas y se dedicó a este cometido 334 jornales.

Fuentes de la conselleria insisten en que "se está dedicando un gran esfuerzo, pero es muy complicado erradicar esta planta porque crece en zonas de piedra caliza muy escarpada". Con todo, apuntan las mismas fuentes, se puede llegar a retirar en gran parte y ejercer vigilancia y control para que no llegue a los entornos urbanos y se disperse.

Actuaciones en las zonas afectadas

En colaboración con los ayuntamientos de las zonas más afectadas, "el Servicio de Vida Silvestre de la Dirección General de Medio Natural y Animal actúa de forma prioritaria para tratar de eliminar los ejemplares que están en zonas más próximas a los núcleos urbanos", sostienen. En algunas zonas incluso se han usado unos sistemas de tirolinas para trasladar los restos eliminados de las zonas más altas de montaña sin tener que ser transportados en vehículos. El destino final es la planta de residuos, porque hay que darle un tratamiento especial para su eliminación.

Una brigada retira ejemplares en Orihuela / Información

Alerta

El portavoz de la asociación cultural Amigos del Castillo de Orihuela, Juan Ignacio Caballero, ha advertido de su avance imparable: "El cactus de Arizona invade el monte de San Miguel, aproximándose peligrosamente al Castillo", que es Bien de Interés Cultural (BIC), insistiendo en la gravedad, ya que los accesos a los senderos del monte pueden ser cortados a la libre circulación.

Está también cerca del patio del colegio de Santo Domingo (también BIC), que está junto a la sierra. Y lo que es peor, ha insistido, "si esta especie invasora sigue su avance, que lo hará, la veremos muy pronto por los parques y jardines del casco histórico, el Palmeral -otro BIC- y del resto de la ciudad", suponiendo un riesgo para personas y animales.

El Consell invirtió más de 912.000 euros Entre 2010 y 2013, tras una fuerte inversión por parte del Consell para acabar con el cactus invasivo en la sierra oriolana, se retiraron 214 toneladas y se dio por erradicado, pero aparecieron nuevos ejemplares tras ocho años.

Incluso, voluntarios del Grupo Oriolano de Montañismo (GOM) han llevado a cabo varias campañas para llegar a las zonas más escarpadas, prácticamente haciendo rapel, para eliminar ejemplares.

Pero todo parece en vano para acabar con esta especie exótica y depredadora que llegó cuando un empresario decidió en los años 90 plantar en su jardín de Orihuela unos cactus de largas espinas, difíciles de encontrar en nuestro país, sin imaginar el daño medioambiental que iba a provocar. Pronto descubriría la habilidad de esta planta para expandirse sin control y trató de deshacerse de ella tirando todos los plantones en una escombrera de Montepinar. Un gran error de graves consecuencias que aún hoy siguen siendo devastadoras, a pesar de los esfuerzos de las brigadas de la Generalitat.

Tortugas carnívoras

Unas brigadas en peligro de extinción. Los sindicatos han trasladado a los empleados que el Consell va a recortar siete, una de ellas la de Orihuela, que lleva cuatro años trabajando en la zona, en los últimos meses muy centrada en otra especie invasora, similar a la tortuga caimán, que ha aparecido en el Reguerón a su paso por las pedanías de Arneva y Hurchillo. En julio, capturaron once ejemplares, de pocos meses de edad hasta una hembra de 5 años, de un galápago exótico (Pelodiscus sinensis) originario de China, propia de aguas estancadas (también arrozales).

La también llamada tortuga Ninja asiática, con caparazón blando, es carnívora. Puede llegar a morder y ser un peligro para la población, aunque, en concreto, esta especie supone más bien una amenaza para la fauna autóctona como el cangrejo de río europeo, el barbo gitano y numerosas aves que habitan estos ecosistemas.

Uno de los ejemplares capturados / Información

Es la primera vez que esta especie aparece en la Comunidad Valenciana, por lo que aún no está ni recogida como invasora. Estos ejemplares que se trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna "Santa Faz", al igual que se hace con otras especies invasoras como las carpas o el galápago de Florida tras pesarlos y medirlos.

En los últimos días, han capturado dos más, una de ellas de 15 años de edad.

Se trata de sueltas deliberadas que conllevan la naturalización de nuevas especies exóticas (con frecuencia invasoras) en el medio natural. Por eso, la conselleria insiste en que abandonar mascotas en el medio natural está prohibido y es una amenaza para la biodiversidad autóctona.