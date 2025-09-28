El suelo para levantar las 775 viviendas públicas de La Hoya en Torrevieja está por urbanizar

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, anunciaron a mediados de julio la adjudicación de las obras para la construcción de 811 viviendas protegidas en la ciudad, de las que 775 se levantarán en tres parcelas del plan de La Hoya, a través del sistema de enajenación a permuta a cambio de obra futura: las empresas «pagan» el suelo aportando la propiedad de una parte de las viviendas al municipio. La licitación se ha resuelto de forma relativamente rápida si se tiene en cuenta su complejidad administrativa.

Generalitat y Ayuntamiento torrevejense quieren que se convierta en la referencia más palpable de ejecución del Plan Vive lanzado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a través de la Entidad Valenciana de Vivineda y Suelo(EVHa),para responder al problema de acceso a la vivienda.

Las fases

En el anuncio se dejaron la letra pequeña de la ejecución para otro momento. El hecho de que la administración, en este caso, haya cumplido con los plazos, puede generar paradójicamente más de un problema. Los terrenos públicos que ha cedido el Ayuntamiento para construir las viviendas se ubican en el plan parcial La Hoya, un proyecto residencial privado sobre 1,8 millones de metros cuadrados, con capacidad para acoger hasta 7.400 viviendas, con cuatro fases de ejecución. La UTE responsable del proyecto de urbanización acaba de concluir la primera fase del proyecto, tras más de 22 meses de obras iniciadas en septiembre de 2023 y en las que ha invertido 32 millones de euros.

Las cifras del sectgor La Hoya Superficie total del Sector: 1.800.000 metros cuadrados

Zonas verdes 450.000 metros cuadrados (concentrados junto al parque natural de las lagunas)

Equipamientos Públicos 111.000 metros cuadrados

Red Viaria 357.000 metros cuadrados

Número máximo viviendas 7.490 viviendas de las que 25% son de protección pública

Superficie Comercial 103.000 metros cuadrados (concentrada en paralelo a la CV-95 de acceso a Torrevieja)

Presupuesto de Urbanización 57.000.000€ (IVA incluido)

Años de tramitación 25

Retraso

Los 36.000 metros cuadrados que cede el Ayuntamiento se encuentran, sin embargo, en la fase 2. Una zona situada entre el residencial Jardín del Mar y la nueva avenida de José Carreras. Solo hay terrenos con escombros y vegetación silvestre. Están sin urbanizar. Carecen de la condición de solar urbano. Requieren de viales, suministro de agua potable y energía eléctrica, con los caudales y la potencia suficientes para la edificación prevista y evacuación de aguas residuales a la depuradora, entre otras dotaciones de servicios básicos. Ahora la urbanizadora de todo el plan debe abordar esa segunda fase con un plazo de ejecución de 18 meses. Podría estar en marcha para el próximo mes de octubre. La UTE tiene que afrontar una inversión de 8,4 millones que está obligada a ejecutar. El grueso de la inversión, prioritaria para cubrir sus propios intereses urbanísticos, se abordó con la primera.

D. Pamies

Se puede hacer

Fuentes del equipo de gobierno del PP, por su parte, restan importancia al hecho de que los suelos adjudicados para la vivienda protegida no vayan a tener condición legal de solar hasta dentro de varios meses. Señalan que los bloques de cinco alturas se pueden levantar al mismo tiempo que se urbaniza el suelo, algo que ampara la legislación y es muy habitual en el sector de la construcción en Alicante: que las obras de urbanización se ejecuten al mismo tiempo que la edificación de viviendas, para cumplir con los plazos de la demanda de forma más eficaz. Ponen, además, como ejemplo la misma primera fase del plan terminada en agosto, donde el Ayuntamiento otorgó licencias de obra mayor para más de cien viviendas turístico residenciales, que ya cuentan con nuevos vecinos, y la nueva sede de TM, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las de urbanización.

Desde julio

De momento, han transcurrido dos meses y medio desde que se anunciara la adjudicación, aunque las mismas fuentes municipales señalan que muy pronto habrá noticias en positivo sobre el desarrollo del plan. La gran capacidad para vivienda protegida posible en este plan que bordea el Parque Natural de las Lagunas, se corresponde con la del propio plan urbanístico, en obras desde septiembre de 2023, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana. Fue el de gobierno de coalición 2015-2019 el que reclamó que se garantizara la cesión de esos suelos para vivienda protegida y la disponibilidad de tres parcelas docentes para la construcción futura de centros educativos.