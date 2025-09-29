Ayuntamiento y adjudicataria se lavan las manos en los posibles riesgos de las actividades en el centro Virgen de Monserrate de Orihuela

Los usuarios del centro de mayores Virgen de Monserrate de Orihuela tienen que firmar como requisito previo para poder participar en las actividades ofertadas un documento de consentimiento informado y asunción de riesgos. En concreto, se les obliga a rubricar un documento en el que manifiestan ser conscientes de que "existe la posibilidad de que surjan molestias y riesgos durante cualquier actividad (talleres, baile de fin de semana, excursiones, eventos...) organizada por el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio. Asumo voluntariamente los riesgos propios de cada actividad y en consecuencia eximo a la organización de toda responsabilidad por cualquier daño que pueda sufrir en la práctica de las mismas".

El PSOE ha pedido al equipo de gobierno que dé explicaciones de manera urgente sobre este documento impuesto que exime de responsabilidad al Ayuntamiento para poder participar en las actividades ofertadas.

Seguros en vigor

La portavoz socialista, Carolina Gracia, ha mostrado su preocupación tras conocer que se está obligando a los mayores a firmar un escrito en el que tanto el Ayuntamiento como la empresa adjudicataria del servicio quedan exentos de cualquier responsabilidad derivada, poniendo el foco en que es un sinsentido, ya el Consistorio y la mercantil cuentan con seguros de responsabilidad civil, a no ser que no estén vigentes: "Si existe algún motivo por el que se requiere esta firma, se debe explicar públicamente, porque no tiene lógica imponer esta condición si tanto el Ayuntamiento como la empresa cuentan con pólizas de seguros en vigor".

Incertidumbre

El grupo municipal, que ha consultado con otros municipios, ha afirmado que este tipo de documentos no se solicita en centros similares. Además, ha criticado la falta de información clara a los usuarios sobre el contenido del documento. Según Gracia, "muchos mayores no son conscientes de lo que están firmando, y en la mayoría de los casos no se les informa adecuadamente sobre el alcance de esta exención de responsabilidad, lo que genera incertidumbre e inseguridad".

Por ello, ha exigido transparencia y responsabilidad por parte del equipo de gobierno, reclamando una explicación inmediata que justifique esta práctica excepcional: "Esperamos que si esta medida carece de fundamento legal, sea retirada a la mayor brevedad posible", ha concluido Gracia.

Una práctica habitual

Por su parte, fuentes municipales consultadas por este periódico sostienen que la empresa tiene los seguros correspondientes, al mismo tiempo que aseguran que se trata de una práctica habitual, ya que es un documento informativo que firman los usuarios en el que se hace constar que quedan exentos los accidentes por mal uso de las instalaciones, no seguir las indicaciones del personal o por complicaciones médicas. Lo único nuevo, indican las mismas fuentes, es el formato. Con todo, ha generado dudas en los usuarios.