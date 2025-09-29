Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dejar escombros y residuos en Catral saldrá más caro

El Ayuntamiento endurece las sanciones por vertidos ilegales en la huerta, pasando de 250 a 1.400 euros

Escombrera ilegal en una zona de huerta de Catral

Escombrera ilegal en una zona de huerta de Catral / Ayuntamiento de Catral

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El pleno del Ayuntamiento de Catral ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con el objetivo de reforzar la protección del entorno rural y preservar el paisaje de la huerta tradicional.

La nueva normativa establece un aumento de las sanciones por el vertido de escombros, restos de podas y cualquier otro tipo de residuos en la huerta, que pasan de 250 a 1.400 euros.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende disuadir y frenar las prácticas incívicas que deterioran el medio ambiente y generan un grave perjuicio económico a las arcas municipales. Actualmente, la retirada de escombros y podas ilegales supone un coste superior a los 2.000 euros por cada escombrera que debe ser recogida por los servicios municipales.

Con esta modificación de la ordenanza, a propuesta del equipo de gobierno, el Consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección del paisaje y la mejora de la convivencia ciudadana.

