Dejar escombros y residuos en Catral saldrá más caro
El Ayuntamiento endurece las sanciones por vertidos ilegales en la huerta, pasando de 250 a 1.400 euros
El pleno del Ayuntamiento de Catral ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con el objetivo de reforzar la protección del entorno rural y preservar el paisaje de la huerta tradicional.
La nueva normativa establece un aumento de las sanciones por el vertido de escombros, restos de podas y cualquier otro tipo de residuos en la huerta, que pasan de 250 a 1.400 euros.
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende disuadir y frenar las prácticas incívicas que deterioran el medio ambiente y generan un grave perjuicio económico a las arcas municipales. Actualmente, la retirada de escombros y podas ilegales supone un coste superior a los 2.000 euros por cada escombrera que debe ser recogida por los servicios municipales.
Con esta modificación de la ordenanza, a propuesta del equipo de gobierno, el Consistorio reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección del paisaje y la mejora de la convivencia ciudadana.
