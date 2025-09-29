Una guitarra sirve de pista para detener a un ladrón de trasteros en Orihuela 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela a un varón de 47 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, tras haber forzado cinco trasteros de un edificio para robar en su interior.

Los hechos fueron denunciados por los propietarios, quienes manifestaron que habían forzado los bombines de las puertas de los cinco trasteros que hay ubicados en la zona de la azotea.

Según relataron en sus denuncias, el autor debió acceder a través de la azotea de los edificios colindantes, puesto que no había ningún síntoma de que se hubiese forzado la puerta de acceso a la terraza.

Tras la denuncia, se realizó la inspección ocular del lugar por parte de la Policía Científica y de una dotación policial, que revisó las azoteas colindantes, hallando en una de ellas una guitarra que había sido sustraída de uno de los trasteros.

Seguidamente, los agentes de la Policía Científica analizaron las pruebas halladas en el lugar del suceso, consiguiendo identificar a un varón como posible autor de los robos. Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría continuaron las gestiones de investigación.

Finalmente, tras las pesquisas realizadas que incriminaban a la persona identificada en los hechos denunciados, una dotación policial en labores de seguridad ciudadana le localizaron y detuvieron cuando se encontraba por una plaza de la ciudad, siendo puesto a disposición judicial tras la práctica de las diligencias policiales.