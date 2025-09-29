TORREVIEJA
Indignación en ALPE Torrevieja por la falta de asistencia de Avanza a pasajeros con diversidad funcional atrapados tres horas en un bus
La entidad que gestiona un centro para personas con discapacidad denuncia la ausencia de protocolo de la empresa ante la avería de una rampa y las deficiencias de los propios vehículos
La junta directiva de la Asociación Alpe de Torrevieja que asiste a personas vulnerables con diversidad funcional ha denunciado lo que consideran como "un grave incidente" que evidencia, "una vez más", la falta de compromiso de la empresa Avanza, una multinacional del transporte de viajeros, con la accesibilidad, la seguridad y la dignidad de las personas con diversidad funcional a las que presta servicio de transporte.
Alrededor de las 15:00 del pasado viernes 26 de septiembre, los tres autobuses asignados al centro de la Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Discapacitado de Torrevieja (ALPE) recogieron a sus usuarios para trasladarlos a sus domicilios en Torrevieja y Guardamar del Segura. Sin embargo, uno de ellos sufrió una avería en su rampa de acceso justo después de que todos los pasajeros hubieran subido. Quedó bloqueada a medio recorrido, impidiendo su despliegue completo y su recogida total, y dejando el vehículo técnicamente inmovilizable.
Avanza, que presta el servicio a la asociación a través de un contrato privado que después es subvencionado a Alpe por la Generalitat, no ha respondido a la petición de este diario de pronunciarse sobre esta denuncia pública este lunes.
Otro autobús, ninguna solución
Ante la imposibilidad de abrir la rampa, dos usuarios se quedaron atrapados en el interior. Uno de ellos en silla de ruedas, sin posibilidad de salir. Avanza respondió enviando un segundo autobús, pero únicamente para trasladar a los usuarios con movilidad autónoma. "Ninguna solución fue ofrecida para las personas que seguían atrapadas en el vehículo averiado, pese a que uno de ellos dependía por completo de la rampa para poder descender", según la junta directiva de ALPE.
Debido a la cercanía del centro, algunos familiares acudieron a recoger a sus hijos. Pero los usuarios con destino a Guardamar, especialmente el alumno en silla de ruedas permanecieron más de tres horas sin poder abandonar el autobús, en una situación de vulnerabilidad, ansiedad e incertidumbre.
A pesar de los intentos del mecánico entre las 16:00 y las 18:00 horas, la avería no pudo resolverse. Ante la "ausencia total de un protocolo de emergencia" por parte de Avanza y "la sensación de absoluto desamparo, la dirección de ALPE tuvo que llamar al 112 para solicitar ayuda urgente".
Bomberos y Policía Local
"La respuesta fue inmediata y ejemplar", señalan desde Alpe: la Policía Local de Torrevieja acudió al lugar en cuestión de minutos, coordinó la situación con profesionalidad y, al constatar "la complejidad del rescate, solicitó el apoyo de los Bomberos". Gracias a su intervención conjunta, "su sensibilidad ante la emergencia" y su compromiso "con la ciudadanía más vulnerable", señala el comunicado, se logró, pasadas las 18:30 horas, rescatar al usuario en silla de ruedas mediante una maniobra que requirió un gran esfuerzo físico, coordinación técnica y "un profundo sentido del deber".
ALPE, en un duro comunicado hacia la dirección de la empresa que realiza la mayor parte del transporte urbano e interurbano en Torrevieja, deja claro que su crítica no va dirigida al conductor ni al personal técnico, quienes actuaron con responsabilidad. "El problema radica en la gestión inadecuada de Avanza, que sigue utilizando autobuses interurbanos inadecuados para este tipo de servicio". Estos vehículos tienen una altura excesiva desde la calzada hasta el primer escalón, lo que supone una barrera insalvable para muchos usuarios con diversidad funcional, incluso para aquellos que no usan silla de ruedas pero tienen dificultades motoras, visuales o cognitivas.
Autobuses urbanos
Desde hace años, ALPE solicita reiteradamente la sustitución de estos autobuses por vehículos urbanos adaptados: más bajos, con piso nivelado y accesibles para todas las personas. Hasta la fecha, tanto esta petición, como muchas otras, han sido ignoradas. "Este incidente no es aislado. Se repite con preocupante frecuencia, poniendo en riesgo la integridad, la autonomía y los derechos fundamentales de personas vulnerables", recuerdan.
Por ello, la Asociación ALPE exige a las autoridades municipales y autonómicas que intervengan de forma inmediata para garantizar un transporte seguro, accesible y digno y exijan a Avanza la sustitución urgente de los actuales autobuses interurbanos por vehículos urbanos adaptados, conforme a la normativa de accesibilidad universal. También que establezcan protocolos de contingencia reales y obligatorios que eviten que personas con diversidad funcional queden atrapadas durante horas sin solución.
ALPE matiza que acude a los medios de comunicación y a los representantes públicos "no por buscar confrontación, sino porque el silencio ya no es una opción. Tenemos pruebas, testimonios y una realidad que no puede seguir siendo ignorada" y "las personas con diversidad funcional merecen servicios públicos que las incluyan, no que las dejen atrás".
¿QUÉ ES ALPE?
La Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Discapacitado (ALPE). Es una de las asociaciones de atención a la discapacidad y diversidad intelectual más antiguas de la Vega Baja. Fue creada en 1982, por un grupo de padres de niños con diversidad funcional de Torrevieja con la finalidad de poder contar con un lugar donde, tanto sus hijos, como cualquier niño que lo necesitase, pudiese recibir atención de una forma adecuada.
Cuenta con un centro de educación especial con unos 40 alumnos -que depende de la Conselleria de Educación- y un centro ocupacional de personas adultas con 50 personas con población muy diversa y con distintos grados de dependencia -hay mucha lista de espera- y once trabajadores, de ellos 9 en atención directa.
El centro ocupacional necesita para poder sufragar su actividad habitual de una financiación anual de la administración a través de conciertos que supera el medio millón de euros. El centro de educación especial recibe en torno a 430.000 euros lo que incluye el transporte escolar, el comedor y las becas de comedor.
El Ayuntamiento de Torrevieja aporta aproximadamente 80.000 para sufragar distintos proyectos y actividades. Además la Asociación recibe distintos donativos recogidos a través de campañas con mucha difusión social pero que suponen una parte mínima de su financiación.
