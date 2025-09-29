Indignación en ALPE Torrevieja por la falta de asistencia de Avanza a pasajeros con diversidad funcional atrapados tres horas en un bus

La junta directiva de la Asociación Alpe de Torrevieja que asiste a personas vulnerables con diversidad funcional ha denunciado lo que consideran como "un grave incidente" que evidencia, "una vez más", la falta de compromiso de la empresa Avanza, una multinacional del transporte de viajeros, con la accesibilidad, la seguridad y la dignidad de las personas con diversidad funcional a las que presta servicio de transporte.

Alrededor de las 15:00 del pasado viernes 26 de septiembre, los tres autobuses asignados al centro de la Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Discapacitado de Torrevieja (ALPE) recogieron a sus usuarios para trasladarlos a sus domicilios en Torrevieja y Guardamar del Segura. Sin embargo, uno de ellos sufrió una avería en su rampa de acceso justo después de que todos los pasajeros hubieran subido. Quedó bloqueada a medio recorrido, impidiendo su despliegue completo y su recogida total, y dejando el vehículo técnicamente inmovilizable.

Avanza, que presta el servicio a la asociación a través de un contrato privado que después es subvencionado a Alpe por la Generalitat, no ha respondido a la petición de este diario de pronunciarse sobre esta denuncia pública este lunes.

Otro autobús, ninguna solución

Ante la imposibilidad de abrir la rampa, dos usuarios se quedaron atrapados en el interior. Uno de ellos en silla de ruedas, sin posibilidad de salir. Avanza respondió enviando un segundo autobús, pero únicamente para trasladar a los usuarios con movilidad autónoma. "Ninguna solución fue ofrecida para las personas que seguían atrapadas en el vehículo averiado, pese a que uno de ellos dependía por completo de la rampa para poder descender", según la junta directiva de ALPE.

Debido a la cercanía del centro, algunos familiares acudieron a recoger a sus hijos. Pero los usuarios con destino a Guardamar, especialmente el alumno en silla de ruedas permanecieron más de tres horas sin poder abandonar el autobús, en una situación de vulnerabilidad, ansiedad e incertidumbre.

A pesar de los intentos del mecánico entre las 16:00 y las 18:00 horas, la avería no pudo resolverse. Ante la "ausencia total de un protocolo de emergencia" por parte de Avanza y "la sensación de absoluto desamparo, la dirección de ALPE tuvo que llamar al 112 para solicitar ayuda urgente".

La rampa averiada que impidió la salida de los usuarios / INFORMACIÓN

Bomberos y Policía Local

"La respuesta fue inmediata y ejemplar", señalan desde Alpe: la Policía Local de Torrevieja acudió al lugar en cuestión de minutos, coordinó la situación con profesionalidad y, al constatar "la complejidad del rescate, solicitó el apoyo de los Bomberos". Gracias a su intervención conjunta, "su sensibilidad ante la emergencia" y su compromiso "con la ciudadanía más vulnerable", señala el comunicado, se logró, pasadas las 18:30 horas, rescatar al usuario en silla de ruedas mediante una maniobra que requirió un gran esfuerzo físico, coordinación técnica y "un profundo sentido del deber".

ALPE, en un duro comunicado hacia la dirección de la empresa que realiza la mayor parte del transporte urbano e interurbano en Torrevieja, deja claro que su crítica no va dirigida al conductor ni al personal técnico, quienes actuaron con responsabilidad. "El problema radica en la gestión inadecuada de Avanza, que sigue utilizando autobuses interurbanos inadecuados para este tipo de servicio". Estos vehículos tienen una altura excesiva desde la calzada hasta el primer escalón, lo que supone una barrera insalvable para muchos usuarios con diversidad funcional, incluso para aquellos que no usan silla de ruedas pero tienen dificultades motoras, visuales o cognitivas.

Autobuses urbanos

Desde hace años, ALPE solicita reiteradamente la sustitución de estos autobuses por vehículos urbanos adaptados: más bajos, con piso nivelado y accesibles para todas las personas. Hasta la fecha, tanto esta petición, como muchas otras, han sido ignoradas. "Este incidente no es aislado. Se repite con preocupante frecuencia, poniendo en riesgo la integridad, la autonomía y los derechos fundamentales de personas vulnerables", recuerdan.

Por ello, la Asociación ALPE exige a las autoridades municipales y autonómicas que intervengan de forma inmediata para garantizar un transporte seguro, accesible y digno y exijan a Avanza la sustitución urgente de los actuales autobuses interurbanos por vehículos urbanos adaptados, conforme a la normativa de accesibilidad universal. También que establezcan protocolos de contingencia reales y obligatorios que eviten que personas con diversidad funcional queden atrapadas durante horas sin solución.

ALPE matiza que acude a los medios de comunicación y a los representantes públicos "no por buscar confrontación, sino porque el silencio ya no es una opción. Tenemos pruebas, testimonios y una realidad que no puede seguir siendo ignorada" y "las personas con diversidad funcional merecen servicios públicos que las incluyan, no que las dejen atrás".