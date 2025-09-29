Orihuela sin Barreras pone el grito en el cielo: ocupan la única plaza para discapacitados en la calle Loazes
No solo vehículos no autorizados acceden a aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, ahora también contenedores de obra
Es habitual que las personas con movilidad reducida se encuentren a menudo con vehículos no autorizados que les impiden acceder a una plaza reservada, pese al problema que esto les supone, pero en Orihuela esta práctica ha dado una vuelta de tuerca.
Orihuela sin Barreras ha manifestado su perplejidad por que la única plaza disponible para personas con discapacidad en toda la calle Loazes, una de las principales arterias de la ciudad, ha sido ocupada por contenedores de obra.
La presidenta de la asociación, Belén Cascales, ha llamado hasta en dos ocasiones a la Policía Local para que este aparcamiento vuelva a estar disponible de inmediato.
