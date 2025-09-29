Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orihuela sin Barreras pone el grito en el cielo: ocupan la única plaza para discapacitados en la calle Loazes

No solo vehículos no autorizados acceden a aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, ahora también contenedores de obra

Contenedores de obra ocupando una plaza de movilidad reducida en la calle Loazes

Contenedores de obra ocupando una plaza de movilidad reducida en la calle Loazes / Orihuela sin Barreras

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Es habitual que las personas con movilidad reducida se encuentren a menudo con vehículos no autorizados que les impiden acceder a una plaza reservada, pese al problema que esto les supone, pero en Orihuela esta práctica ha dado una vuelta de tuerca.

Orihuela sin Barreras ha manifestado su perplejidad por que la única plaza disponible para personas con discapacidad en toda la calle Loazes, una de las principales arterias de la ciudad, ha sido ocupada por contenedores de obra.

La presidenta de la asociación, Belén Cascales, ha llamado hasta en dos ocasiones a la Policía Local para que este aparcamiento vuelva a estar disponible de inmediato.

