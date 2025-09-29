Orihuela sigue sin un borrador de la ordenanza para restringir el tráfico en el casco urbano

Orihuela sigue sin ordenanza para establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pese a que a partir del pasado 1 de enero las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecerla, según la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que se cumplan las directrices que llegan desde la Unión Europea.

Todo ello a pesar del riesgo de perder subvenciones europeas y con la advertencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que determinó que las que no tengan en funcionamiento las ZBE en 2025 no recibirán el año que viene ayudas para el transporte público colectivo a modo de penalización. Incluso, el municipio se llevó un tirón de orejas por parte del Defensor del Pueblo, que urgía a implantarla "cuanto antes".

Pocos pasos han trascendido desde que el pleno de enero de 2023 aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una especie de plan director que aterriza y adapta al ámbito local las directrices europeas, recogiendo una serie de medidas con un presupuesto para su implantación de 116 millones de euros, a cargo de fondos europeos.

El PMUS, vinculado directamente con la ZBE, salió adelante -en el mandato de PSOE y Ciudadanos- con los votos en contra de Vox, ahora socio de gobierno del PP, que afirma que "los estudios previos de calidad del aire, incluidos en el diagnóstico ambiental del propio plan, concluyen que en Orihuela los niveles de contaminantes no superan los valores límite legales".

Desde entonces, dos años y nueve meses después, se sigue tramitando en Valencia la evaluación ambiental del PMUS, que continúa solicitando al Ayuntamiento subsanaciones y nueva documentación. Mientras, fuentes municipales indican que "se está trabajando en la delimitación de las zonas de bajas emisiones y en la preparación de un borrador de ordenanza que permita su implantación".

El plan recogía para la implantación de la ZBE, "a corto plazo" -entre 2023 y 2024-, un presupuesto de 800.000 euros. Ya entonces, en 2022, el PMUS mencionaba que el Ayuntamiento estaba realizando un proyecto de Zona de Bajas Emisiones, donde se detallaría tanto el ámbito de aplicación, como el protocolo y la tecnología a implantar, así como un Plan de Calidad del Aire y un Plan Acústico Municipal.

Zona de Bajas Emisiones planteada en el PMUS / PMUS

Con todo, los redactores del PMUS hacían una propuesta inicial de zonas de bajas emisiones, incluyendo el Palmeral, con la peatonalización de la avenida Doctor García Rogel. Así, proponían restricciones en el centro histórico de manera permanente, con una extensión hacia el sur, de manera temporal, en función de los episodios de contaminación que se registren. Para ello, habría que disponer de estaciones de medición ambiental y se debería declarar el episodio de alta contaminación por parte del Ayuntamiento estableciendo la activación de las medidas establecidas en la ordenanza.

Zonas restringidas al tráfico de forma permanente y temporal / PMUS

Asimismo, el Consistorio dispondría y gestionaría un registro de vehículos autorizados a acceder, circular y estacionar en las zonas de bajas emisiones, así como de un sistema de control y soluciones tecnológicas con un dispositivo automático de lectura de matrículas mediante cámaras en los accesos a la ZBE.

El diagnóstico de la movilidad en el municipio recogida en el PMUS determinaba que el 45% de los desplazamientos en Orihuela se realiza en vehículo privado, además de que los viales internos de la ciudad están asfixiados al soportar una alta intensidad de tráfico a causa de la inexistencia de viales de ronda que desplacen la circulación al exterior del casco urbano, lugar donde la ocupación de los aparcamientos alcanza cifras próximas al 100% durante gran parte del día.

Así, destacaba la necesidad de disponer de aparcamientos disuasorios en la periferia y peatonalizaciones y subrayaba las carencias en transporte público, puesto que no existe conexión en autobús con la Costa y es escasa con las pedanías. Un plan de acción, que recogía medidas que supondrían, según las estimaciones de los redactores del plan, una reducción de las emisiones del 18%.

El Ayuntamiento sostiene que está justificando la situación del municipio y al mismo tiempo avanzando en las medidas necesarias

Un municipio disperso

Todo ello, en una ciudad con un rico patrimonio que pide a gritos ser protegido reduciendo el tráfico en su entorno y en un municipio disperso con más 23 núcleos de población repartidos en 365 kilómetros cuadrados de superficie, donde la mayoría de vecinos se concentran en el centro, con unos 32.000 habitantes, y en la Costa, con cerca de 28.000 residentes empadronados.

Es precisamente "esta realidad territorial diferente" con la que el bipartito justifica que "Orihuela no tiene ninguna zona compacta con una concentración de 83.000 habitantes. No hablamos, por tanto, de una ciudad única y densa, sino de un territorio con varios núcleos dispersos de población", indican fuentes municipales, que sostienen que con ese argumento no se van a perder subvenciones: "Estamos justificando correctamente nuestra situación y al mismo tiempo avanzando en las medidas necesarias", porque "aunque los niveles de contaminantes en Orihuela no son elevados, queremos proteger el centro histórico y especialmente nuestros monumentos, reduciendo al máximo los efectos de la contaminación".