Orihuela suspende las clases y las actividades al aire libre por la alerta de lluvias y tormentas

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha firmado un decreto de Alcaldía por el que se suspende temporalmente la actividad lectiva en los centros escolares del municipio, así como el uso de instalaciones deportivas municipales y la celebración de actividades al aire libre, incluyendo mercados, debido a la situación de alerta meteorológica que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido en la provincia.

La decisión se adopta tras el informe de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, que recomienda extremar la precaución ante la activación del nivel naranja por lluvias y amarillo por tormentas en toda la provincia desde las 21 horas de este lunes hasta las 11:59 horas del martes.

De este modo, el decreto establece que las clases y actividades quedarán suspendidas a partir de las 20 horas de este lunes y hasta mañana martes 30, cuando se reanudarán a partir de las 14 horas siempre que no haya incidencias y el nivel de riesgo descienda.

El Ayuntamiento de Orihuela ha activado un dispositivo especial de Seguridad y Emergencias para el seguimiento de la situación y la atención de posibles incidencias. Asimismo, desde el área de Emergencias y Protección Civil se recomienda a la ciudadanía: evitar el estacionamiento en zonas susceptibles de inundación y retirar los vehículos de estas áreas; reducir al mínimo los desplazamientos, paseos y actividades al aire libre; no cruzar zonas inundadas, sótanos ni garajes subterráneos y atender únicamente a la información y alertas procedentes de organismos oficiales.

El alcalde Pepe Vegara ha subrayado que "la prioridad absoluta es la seguridad de la ciudadanía, especialmente de los escolares y de todas aquellas personas que pudieran verse expuestas a riesgos en desplazamientos o actividades al aire libre".

Se trata de la segunda vez que ocurre en el mismo mes. El pasado 8 de septiembre se produjo un reventón húmedo, con fuertes rachas de viento y lluvia en pocos minutos, causando destrozos en Callosa de Segura, Redován, Cox y Orihuela.

Ese mismo día, 24 de los 27 municipios de la Vega Baja reaccionaban en cadena suspendiendo las clases para el día siguiente, con alerta amarilla decretada, aunque finalmente no llovió. Algunos de ellos también cerraron parques y áreas municipales al aire libre.

Todos excepto Pilar de la Horadada, Algorfa y Daya Vieja, que carece de colegio y cuyo alumnado se reparte entre Daya Nueva, Rojales y San Fulgencio.