El PSOE exige sanciones a la adjudicataria de las basuras en Almoradí 

Contenedores rotos, sucios y desbordados en numerosos barrios; acumulación de basuras en las calles, especialmente en los fines de semana; malos olores permanentes que afectan a la calidad de vida y a la salud pública; camiones que llegan cargados desde otros municipios, reduciendo su capacidad de recogida en la localidad; calles llenas de restos, plásticos y enseres abandonados sin que nadie actúe con rapidez y retrasos en la ejecución del contrato y falta de control de la empresa concesionaria. Son algunas quejas vecinales de las que se ha hecho eco el PSOE en cuanto a la recogida de basuras en Almoradí hasta el punto, recuerdan los socialistas, que María Gómez, alcaldesa del municipio, y el concejal encargado del área, Domingo Andreu, han tenido que admitir públicamente que el servicio no se está prestando en las condiciones contratadas.

Por ello, el grupo municipal ha exigido al equipo de gobierno la aplicación de sanciones a la adjudicataria por "los reiterados fallos en la prestación del servicio". Además, en caso de que el Ayuntamiento deje de pagar a la empresa algún servicio, ha pedido una reducción de la tasa de basuras aplicada a los vecinos proporcional al gasto que el Consistorio deje de realizar. Hay que recordar que en Almoradí este impuesto se ha incrementado en más de un 215%". Es decir, el recibo ha aumentado en 99,76 euros al año.

Nuevo contrato

El Consistorio firmó a principios de junio el nuevo contrato con Prezero que comenzó el 1 de julio para alcanzar su implantación completa en un plazo de 15 meses, un periodo transitorio de instauración y renovación de los servicios. El servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria es uno de los contratos más relevantes para el municipio por su repercusión económica, social y medioambiental, que supone una inversión anual de 1.638.000 euros, a la que se añadirá un incremento de 175.000 euros a partir del tercer año.

En la primera semana de despliegue ya hubo críticas. Con todo, desde el equipo de gobierno siempre se ha abogado por dar un margen para que entren los nuevos operarios -la plantilla se va a triplicar- y la nueva maquinaria, con un despliegue progresivo que estará a pleno rendimiento en dos o tres meses.

Ahora, el concejal Fernando Sabino (PSOE) ha criticado "la opacidad en la nefasta gestión del PP de la nueva contrata", aludiendo a una falta de transparencia. En este sentido, subrayan que en la Comisión Informativa de Servicios Municipales el equipo de gobierno no entregó la documentación oficial solicitada por escrito, verbalmente y mediante registro. "Se excusaron en un formalismo para rechazar la entrega de la información requerida, pero ese argumento está viciado, ya que la documentación debería haberse adjuntado en la convocatoria de la comisión", señalan fuentes socialistas.

Al no hacerlo, insisten, "dejó sin derecho de acceso a la información a los concejales que asistieron a la comisión", en referencia a las denuncias de los almoradidenses dirigidas a los nuevos servicios de RSU, por lo que la oposición no dispone de ningún informe que acredite qué servicios no se han prestado conforme al nuevo contrato ni acerca de las medidas adoptadas o las posibles sanciones impuestas a la concesionaria.