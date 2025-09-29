Los regantes arrancarán el nuevo año hidrológico con una reserva de 164 hectómetros pendientes de trasvasar

La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura está apurando hasta el último día de este mes de septiembre para autorizar el trasvase mensual. Es la transferencia de recursos hídricos que quedó pendiente de resolver en julio, y que también es la última de un año hidrológico histórico en aportes de agua para el acueducto gracias a las precipitaciones extraordinarias registradas en el Alto Tajo en el pasado invierno y primavera y el mantenimiento de las actuales normas de explotación del acueducto.

La previsión es que sean 27 hectómetros cúbicos (hm3) que confirmarán la vuelta al nivel 2 en la cabecera de los embalses de Entrepeñas y Buendía que alimentan la infraestructura de riego y abastecimiento que dota a Alicante, Murcia y Almería, tras cinco meses consecutivos en nivel 1 con 60 hectómetros, Aunque sobre el terreno, en los propios reservorios la situación es inmejorable después del verano: 1.392 hm3 que mantendrían el nivel 1 en el que se podrían trasvasar de nuevo 60 hectómetros, situarse por encima de los 1.300 hectómetros.

Bancales de agricultura intesiva de cítricos regados por el trasvase en La Murada y Benferri / TONY SEVILLA

Sin embargo, a esa cifra, según confirmó a INFORMACIÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, hay que descontarle 137 hm3 autorizados en julio y agosto y parte de junio y pendientes de envío. Primero por quedar en reserva en cabecera para la demanda prevista en verano, y luego tras producirse una rotura de un tramo del acueducto en Albacete. Tras más de un mes de obras está a punto de resolverse. A los 137 se sumarán los 27 hm3 a autorizar este martes: en total 164 hectómetros.

Por su parte, Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda y vicepresidente del SCRATS, expresó su extrañeza por el hecho de que la comisión de explotación haya apurado hasta el último día del mes para reunirse, cuando el dato que se emplea como referencia de reservas en Entrepeñas y Buendía es el que se obtiene el 1 de cada mes. También se preguntó por qué el ministerio no se ha pronunciado sobre las reglas de explotación tras filtrar el contenido un borrador del documento antes del verano.

Retraso

En el mismo sentido se expresó Ángel Urbina, presidente de una de las comunidades de Riegos de Levante. "Es vergonzoso que teniendo los datos a las 8 de la mañana en sus despachos todos los día 1 de cada mes, se decida, algo tan importante, el último día de este. Y ahora el último día del Año Hidrológico. Falta de respeto a sus responsabilidades y desprecio a los que dependemos de esta agua", indicó.

El sifón del postrasvase Tajo-Segura atraviesa la huerta tradicional del sur de Orihuela. / TONY SEVILLA

Más de 485 hectómetros

En total se habrán autorizado transferencias de agua en este año hidrológico más de 485 hectómetros, cuando la media de los últimos 46 años de la historia del trasvase que se sitúa en 320. Indicador claro para los regantes usuarios de sus aguas en Alicante, Murcia y Almería de que las actuales reglas de explotación, vigentes desde 2014, con algunos cambios, son válidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Algo que contrasta, asegura el sector agrario, con los más cien hectómetros anuales de merma que se producirían por la aplicación de la subida de caudales ecológicos en el Tajo que tiene en cartera del Ministerio para la Transición Ecológica. La cifra es reflejo para el Gobierno, sin nombrar esas nuevas de explotación, de que los mensajes sobre sus intenciones de liquidar la infraestructura no son reales.

42.000 hectáreas

Del total del volumen de agua del trasvase el 25 % se destina a la provincia de Alicante. Más de 44.000 hectáreas de la provincia, concentradas en el Camp d´Elx y la Vega Baja reciben agua del trasvase y completan sus recursos hídricos con aguas subterráneas, regeneradas de depuradora y desalada. Del total de ese agua en torno a un tercio se emplea para garantizar abastecimiento urbano.