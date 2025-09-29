Los regantes arrancarán el nuevo año hidrológico con una reserva de 164 hectómetros pendiente de trasvasar

La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura está apurando hasta el último día de este mes de septiembre para autorizar el envío mensual. Es la transferencia de recursos hídricos que quedó pendiente de resolver en julio, y que también es la última de un año hidrológico histórico en aportes de agua para el acueducto gracias a las precipitaciones extraordinarias registradas en el Alto Tajo el pasado invierno y primavera y el mantenimiento de las actuales normas de explotación.

Después de cinco meses consecutivos en nivel 1 con trasvases de 60 hectómetros, la previsión es que ahora sean 27 hectómetros cúbicos (hm3), confirmando la vuelta al nivel 2 en la cabecera de los embalses de Entrepeñas y Buendía que alimentan la infraestructura de riego y abastecimiento que dota a Alicante, Murcia y Almería. Aunque sobre el terreno, en los propios reservorios, la situación es inmejorable después del verano: 1.392 hm3 que mantendrían el nivel 1 en el que se podrían trasvasar de nuevo 60 hectómetros, por situarse por encima de los 1.300 hectómetros.

Bancales de agricultura intesiva de cítricos regados por el trasvase en La Murada y Benferri / TONY SEVILLA

Scrats

Sin embargo, a esa cifra, según confirmó a INFORMACIÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, hay que descontarle 137 hm3 autorizados en julio y agosto y parte de junio que todavía no han sido enviados. Quedaron en reserva en cabecera con la demanda de recursos hídricos moderadamente cubierta por los aportes de meses anteriores, a lo que se añadió la rotura de un tramo del acueducto en Albacete. La avería, sin embargo, no ha supuesto de momento problemas para los regantes que han estado almacenando agua en embalses, como La Pedrera y Crevillent en el caso de Alicante, y en las propias balsas con las que cuentan las más de 60 comunidades a las que llega el agua del Tajo. Con más de un mes de obras la remodelación del trazado está a punto de resolverse y a los 137 pendientes se sumarán los 27 hm3 a autorizar este martes: en total 164 hectómetros.

Por su parte, Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda y vicepresidente del SCRATS, expresó su extrañeza por el hecho de que la comisión de explotación haya apurado hasta el último día del mes para reunirse, cuando el dato que se emplea como referencia de reservas en Entrepeñas y Buendía es el que se obtiene el 1 de cada mes. También se preguntó por qué el ministerio no se ha pronunciado sobre las reglas de explotación tras filtrar el contenido de un borrador del documento antes del verano.

Retraso

En el mismo sentido se expresó Ángel Urbina, presidente de una de las comunidades de Riegos de Levante. "Es vergonzoso que teniendo los datos a las 8 de la mañana en sus despachos todos los días 1 de cada mes, se decida algo tan importante, el último día de este, que también es el último día del Año Hidrológico. Es una falta de respeto a sus responsabilidades y es desprecio a los que dependemos de esta agua", indicó.

Trabajos de reparación del trasvase en el tramo que colapsó en julio en la provincia de Albacete / INFORMACIÓN

Más de 485 hectómetros

En total se habrán autorizado transferencias de agua en este año hidrológico de más de 485 hectómetros, cuando la media de los últimos 46 años de la historia del trasvase se sitúa en 320. Un indicador claro para los regantes usuarios de estos caudales en Alicante, Murcia y Almería de que las actuales reglas de explotación, vigentes desde 2014, con algunos cambios, son válidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Algo que contrasta, asegura el sector agrario, con los más de cien hectómetros anuales de merma que se producirían por la aplicación de la subida de caudales ecológicos en el Tajo que tiene en cartera del Ministerio para la Transición Ecológica.

42.000 hectáreas

Del volumen total de agua que llega al levante peninsular del trasvase el 25 % se destina a la provincia de Alicante. Más de 44.000 hectáreas de la provincia, concentradas en el Camp d´Elx y la Vega Baja, reciben estos caudales y completan sus recursos hídricos con aguas subterráneas, regeneradas de depuradora y desalada, mientras en torno a un tercio se emplea para garantizar abastecimiento urbano.