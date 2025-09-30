Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almoradí invierte 600.000 euros en asfaltar 22 calles

El municipio planifica nuevas intervenciones para los próximos meses con un programa de mejora progresiva de la red viaria

Una de las 22 calles del municipio que se está asfaltando

Una de las 22 calles del municipio que se está asfaltando / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Ayuntamiento de Almoradí continúa con su hoja de ruta dentro del Plan de Asfaltado, poniendo en marcha una nueva fase para el asfalto de 22 calles del municipio, con una inversión total de 603.182 euros.

Las vías seleccionadas corresponden a aquellas que se encuentran en peor estado de conservación, han perdido su capacidad de rodadura y presentan mayor necesidad de renovación, siempre tras comprobar que los colectores de saneamiento enterrados no se encuentren en mal estado.

Este plan, como ha explicado el concejal de Infraestructuras, Miguel Monge, "se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno de renovar progresivamente el firme de la localidad a lo largo del mandato, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la comodidad de los vecinos y la imagen urbana del municipio".

Por su parte, la alcaldesa María Gómez ha destacado que "esta actuación supone una de las mayores inversiones en asfaltado de los últimos años en Almoradí. Queremos que los vecinos noten la mejora en su día a día, ganando en seguridad y calidad de vida".

De manera adicional, se han ejecutado las obras de asfaltado en las calles San José y Luis Buñuel, dentro del proyecto de reparación del saneamiento en San José. El coste del asfaltado de estos dos viales asciende a 49.000 euros, que se suman al plan principal.

La concejalía ha avanzado que ya se están planificando nuevas intervenciones para los próximos meses, con el fin de dar continuidad a este programa de mejora progresiva de la red viaria municipal.

En palabras de Monge, "el compromiso del Ayuntamiento es seguir actuando de forma ordenada y planificada para que Almoradí cuente con un firme renovado y adaptado a las necesidades actuales".

