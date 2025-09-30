Arden un coche y un toro mecánico en una nave industrial en Callosa de Segura

Una nave industrial en Callosa de Segura ardió este lunes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, llegando a incendiarse un vehículo de la empresa y un toro mecánico, además de verse afectadas varias botellas de butano.

La alerta se recibió a las 18.05 horas y fueron necesarias cuatro horas para dar por finalizada la intervención, a las 22.13 horas, tras una ardua labor por parte de los efectivos desplazados: hasta ocho bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí.

En concreto, el incendio se produjo en una nave industrial situada en la carretera de Catral, número 178 bis, en el barrio de San José, sin que hubiese heridos.

Labores de extinción del incendio / Consorcio Provincial de Bomberos

Horas antes, en la mañana del lunes, los bomberos de Almoradí también tuvieron que hacer frente a otro incendio, en la segunda planta de una vivienda en Daya Nueva, teniendo que rescatar a dos personas que se habían quedado en el interior de la casa y que tuvieron que ser asistidas por posible inhalación de humo.