Bigastro recibe una ayuda de la Generalitat de 300.000 euros para el polígono industrial y un taller de empleo

El Ayuntamiento de Bigastro ha recibido de la Generalitat una subvención de 300.000 euros. El municipio va a destinar 110.000 euros a las infraestructuras del polígono industrial Apatel, según ha avanzado el concejal de Infraestructuras, Antonio Meseguer. En concreto, a mejoras de accesibilidad y de seguridad vial para ampliar la superficie de aceras y renovar el alumbrado público, utilizando para ello tecnologías LED y solar.

Los otros 190.000 euros restantes se van a emplear en la adquisición y reforma de un inmueble para su conversión en un centro para talleres de empleo homologados, "fortaleciendo, de esta manera, el patrimonio laboral y formativo del municipio", ha manifestado el edil. Una formación, ha subrayado Meseguer, que es "muy necesario para Bigastro y que le permitirá contar, por primera vez, con un edificio destinado a tales usos". Además, ha avanzado que los futuros talleres se centrarán en oficios como albañilería y jardinería.

El concejal Antonio Meseguer en el polígono industrial / Información

La compra del inmueble, ha apuntado el responsable de Infraestructuras, se quiere llevar a cabo antes de final de año para después iniciar su reforma y proceder a su homologación.

Con esta subvención, más todas las inversiones efectuadas hasta ahora, que superan el millón de euros, se busca "ya no solo implementar las mejoras, sino incrementar también los servicios del propio municipio, con ese importante taller de empleo", ha concluido.