Bigastro recibe una ayuda de la Generalitat de 300.000 euros para el polígono industrial y un taller de empleo
El municipio mejorará la accesibilidad y la seguridad vial del parque empresarial y fomentará la formación en oficios como la albañilería y la jardinería
El Ayuntamiento de Bigastro ha recibido de la Generalitat una subvención de 300.000 euros. El municipio va a destinar 110.000 euros a las infraestructuras del polígono industrial Apatel, según ha avanzado el concejal de Infraestructuras, Antonio Meseguer. En concreto, a mejoras de accesibilidad y de seguridad vial para ampliar la superficie de aceras y renovar el alumbrado público, utilizando para ello tecnologías LED y solar.
Los otros 190.000 euros restantes se van a emplear en la adquisición y reforma de un inmueble para su conversión en un centro para talleres de empleo homologados, "fortaleciendo, de esta manera, el patrimonio laboral y formativo del municipio", ha manifestado el edil. Una formación, ha subrayado Meseguer, que es "muy necesario para Bigastro y que le permitirá contar, por primera vez, con un edificio destinado a tales usos". Además, ha avanzado que los futuros talleres se centrarán en oficios como albañilería y jardinería.
La compra del inmueble, ha apuntado el responsable de Infraestructuras, se quiere llevar a cabo antes de final de año para después iniciar su reforma y proceder a su homologación.
Con esta subvención, más todas las inversiones efectuadas hasta ahora, que superan el millón de euros, se busca "ya no solo implementar las mejoras, sino incrementar también los servicios del propio municipio, con ese importante taller de empleo", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
- El temido radar de la CV-905 'caza' también al coche oficial de Alcaldía de Torrevieja
- La Fiscalía abre una investigación sobre las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Orihuela y Almoradí suspenden las clases y las actividades al aire libre por la alerta de lluvias y tormentas
- Lo pillan infraganti en pleno centro de Orihuela y lo multan con 800 euros