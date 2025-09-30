Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en un incendio en Daya Nueva
Los efectivos logran sacar del interior de la vivienda a los afectados con una autoescalera
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado del rescate de dos personas en un incendio que se produjo este lunes.
A las 11.54 horas se recibió el aviso de un incendio en el segundo piso de una vivienda en el número 103 de la avenida Almoradí en Daya Nueva.
Los efectivos desplazados, del parque de bomberos de Almoradí, iniciaron las labores de extinción, logrando controlar el fuego a las 12.33 horas, al mismo tiempo que rescataron a dos personas atrapadas en el interior de la casa usando la autoescalera.
No hubo heridos, aunque los servicios sanitarios tuvieron que atender a estos dos vecinos por posible inhalación de humo.
Finalmente, la intervención se dio por concluida tres horas después de la alerta, a las 14.54 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
- El temido radar de la CV-905 'caza' también al coche oficial de Alcaldía de Torrevieja
- La Fiscalía abre una investigación sobre las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Orihuela y Almoradí suspenden las clases y las actividades al aire libre por la alerta de lluvias y tormentas
- Lo pillan infraganti en pleno centro de Orihuela y lo multan con 800 euros