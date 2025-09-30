Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en un incendio en Daya Nueva

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado del rescate de dos personas en un incendio que se produjo este lunes.

A las 11.54 horas se recibió el aviso de un incendio en el segundo piso de una vivienda en el número 103 de la avenida Almoradí en Daya Nueva.

Los efectivos desplazados, del parque de bomberos de Almoradí, iniciaron las labores de extinción, logrando controlar el fuego a las 12.33 horas, al mismo tiempo que rescataron a dos personas atrapadas en el interior de la casa usando la autoescalera.

El fuego se produjo en la segunda planta de la vivienda / Consorcio Provincial de Bomberos

No hubo heridos, aunque los servicios sanitarios tuvieron que atender a estos dos vecinos por posible inhalación de humo.

Finalmente, la intervención se dio por concluida tres horas después de la alerta, a las 14.54 horas.