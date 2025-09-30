La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura

La dana del 29 y 30 de septiembre de 2025 se va retirando poco a poco de Torrevieja con un episodio de lluvias que ha dejado hasta sesenta y dos litros por metro cuadrado (estación pluviométrica del Proyecto Mastral en San Luis) y una media de 50 a lo largo y ancho del término municipal. Las precipitaciones más intensas se han registrado esta madrugada del martes. No se han producido incidencias graves, aunque sí desperfectos en las playas y problemas por los puntos negros habituales donde el agua anega avenidas y calles del casco urbano.

Es el caso de la playa del Cura. Los servicios públicos de aseo urbano (Acciona) y gestión del agua (Agamed) se han empleado a fondo a primera hora mañana para no dejar rastro de un vertido de aguas residuales provocado por el desbordamiento de la red de alcantarillado en la playa del Cura, que se produce al incorporarse el agua de la lluvia en la red.

En una de las terrazas estas aguas "grises" casi negras, ha anegado puntualmente el interior del local de una local de hostelería. Agamed ha desplazado dos camiones de bombeos adscritos a la UTE Torrevieja Drenajes (Prezero- Aquambiente). El arrastre del agua sobre la playa ha provocado desperfectos en lavapies y otros servicios municipales en la playa.

Pese a que el episodio ha llenado la arena de la playa y el agua de toallitas higiénicas y otros restos procedentes del sistema de saneamiento, además de provocar un notable hedor, el Ayuntamiento no ha comunicado alerta alguna sobre el estado del litoral.

Precipitaciones acumuladas en las dos últimas jornadas con registros de las estaciones pluviométricas de Proyecto Mastral / PROYECTO MASTRAL

El arrastre del agua ha vuelto a provocar problemas en muchas de las zonas que siempre se anegan cuando las precipitaciones superan los 20 litros por metro cuadrado. Ha sido el caso de la confluencia la avenida de Roetgen con Mariano Ruiz Cánovas en la playa de Los Locos -el "222"-. En este punto, pese a las inversiones realizadas en las últimas dos décadas para que el sistema de pluviales, que en esta zona sí que está instalado, pueda asumir el arrastre, que desemboca la lluvia provocó el arrastre de algunos contenedores de plástico, que aparecen en varios vídeos flotando por la calzada. Esta situación obligó a cortar el tráfico de forma puntual.

Parques inundables

Los parques inundables de Doña Inés y Torrealmendros cumplieron su función y se han llenado, pero en algunas zonas de Las Torretas los problemas por la acumulación de lluvias se han vuelto a reproducir, sobre todo en torno al IES Torrevigía y la balsa de laminación paralela a las calles Efrén Gutiérrez y Golondrina.

Actividad lectiva

El Ayuntamiento, como es habitual, no ha hecho balance de estas incidencias. Ayer a última hora suspendió las actividades deportivas al aire libre pero mantuvo la actividad lectiva en los colegios donde acuden a diario 17.000 alumnos y 1.500 profesores. Las precipitaciones han cesado justo sobre las siete y media de la mañana.

Desperfectos provocados por la lluvia en el extremo norte de la playa de Los Locos / D. Pamies

Poca lluvia

Mientras que los municipios en los que sí se han suspendido las clases la incidencia de las lluvias esta mañana de martes es mínima y las precipitaciones durante esta madrugada tampoco han sido relevantes, con menos de diez litros por metro cuadrado en el interior de la comarca. Orihuela, Almoradí, Bigastro, Benejúzar, Albatera, San Isidro, Redován y Cox, habían suspendido la actividad lectiva hasta las 14.00 de hoy.