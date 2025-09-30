TORREVIEJA
La macrourbanización de La Hoya de Torrevieja invertirá 3 millones en garantizar la evacuación de sus aguas pluviales a la red del Ayuntamiento
El municipio asume un coste anual superior al millón de euros por la prestación de servicios públicos de la primera fase de la macrourbanización que recepcionó en agosto
La UTE La Hoya, responsable de la urbanización de la macrourbanización que construye 7.400 viviendas en Torrevieja, tiene previsto invertir tres millones de euros para conectar su red de drenaje de aguas pluviales con la que tiene que ejecutar el Ayuntamiento.
La zona cuenta ahora con un tanque de tormentas en paralelo a la CV-905 de más de 21.556 metros cuadrados, con capacidad para almacenar 50.000 metros cúbicos de agua, que se vacía por filtración al suelo cuando llueve.
Compromiso
El compromiso de la urbanizadora es que esa conexión esté terminada en tres años -plazo que comenzó a contar desde el inicio del plan de urbanización hace dos-, y permitirá evacuar esa zona de laminación y otra prevista en el mismo plan junto a la N-332 sobre una superficie de 17.117 metros cuadrados. La empresa asumió esa previsión y el plazo de ejecución de esta infraestructura con la aprobación definitiva del plan. No se trata solo de la conexión. El plan de la UTE La Hoya debe contemplar ejecutar un parque inundable, conectarlo con la balsa ya ejucutada y construir un colector a lo largo de la calle Gardenías, en Las Torretas hasta el parque inundable de Torrealmendros.
Para que su ejecución sea efectiva, sin embargo, es imprescindible que el Ayuntamiento haya terminado a su vez el punto al que poder conectarse, y una red valorada en 25 millones de euros diseñada, como avanzó INFORMACIÓN, para evacuar las pluviales de toda la cuenca vertiente a través de un colector enterrado en la vía verde hasta el canal del Acequión y de ahí, tras decantar las aguas, a la bahía. Un plan que, hasta el momento, solo está diseñado. No se ha avanzado en sus principales líneas de ejecución de la red municipal más allá del parque inundable de Torrealmendros y tampoco figura en los presupuestos actuales.
Importante
La infraestructura exterior de drenaje del Sector 20 La Hoya, tal es el nombre del proyecto, solo será imprescindible cuando el plan urbanístico se encuentre concluido en sus cuatro fases y con la mayor parte de las viviendas construidas. De esta forma se supone que la actual balsa de laminación protege del riesgo de inundación porque la escorrentía que produce el sector es progresiva. Se estima que hasta que no esté del todo urbanizado y edificado el sector no se producirá el pico de escorrentía de pluviales que haría necesaria esa conexión.
Las balsas están dimensionadas para asumir todos los caudales de lluvias previstos, también torrenciales, sin necesidad de estar conectadas al punto de vertido. y se afirma que la actual junto a la CV-95 ya elimina el riesgo de inundación preexistente que había en la carretera.
Las previsiones de la UTE son, incluso, que pudieran proteger toda la zona hasta que se edifique más de la mitad del sector, algo que se puede prolongar durante varios años.
Fue el Servicio de Espacios Protegidos de la Generalitat Valenciana el que en 2018 pidió a la urbanizadora que incorporara al plan en su fase de tramitación final, medidas específicas en materia de drenaje sostenible, imprescindibles en un planeamiento con 1,8 millones de metros afectados y que recae en una suave pero extensa pendiente en dirección hacia la cuenca vertiente de la laguna rosa de Torrevieja.
Actuaciones
Entre ellas se encuentran la construcción de balsas de lagunaje e infiltración, zonas ajardinadas de captación, rebajas en las intersecciones de las calles principales, zonas más deprimidas dentro de los bulevares para la laminación del flujo y ese punto de salida de aguas en una balsa de acumulación en paralelo a la carretera CV-905.
Estas previsiones despejan las dudas que muchos ciudadanos se plantean cuando observan cómo funciona esta infraestructura. La balsa, de nuevo, tras las lluvias de los dos últimos días del mes de septiembre, ha acumulado mucho caudal, en especial en la zona situada junto a la avenida de José Carreras, junto a la que va a ser principal zona comercial del plan parcial.
La empresa concesionaria de la gestión integral del agua en Torrevieja, Agamed, condicionó el pasado mes de agosto la recepción de la primera fase del plan a que la mercantil urbanizadora UTE La Hoya tenga tramitado, desarrollado y ejecutado ese punto de vertido de las aguas pluviales a través de ese proyecto propio de La Hoya. Un proyecto que a su vez forma parte del Plan Especial de Infraestructuras de pluviales de Torrevieja -que sigue sin desarrollarse-, previa a la recepción y puesta en funcionamiento de la infraestructura definitiva del sector "al objeto de evitar riesgos asociados a eventos meteorológicos adversos".
EL COSTE DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PRIMERA FASE DEL SECTOR: UN MILLÓN DE EUROS
El coste de mantenimiento de los servicios básicos esenciales de la I Fase del plan La Hoya que el Ayuntamiento asumió a principios de agosto pasado supera el millón de euros: 1.054.000 euros. Una cantidad que no incluye todavía el mantenimiento de parques y jardines, aspecto este último que el municipio no ha cuantificado.
Los gastos estimados de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, ya encendido, ascienden a 56.138,82 euros anuales (IVA incluido), mientras que el coste del suministro de energía será de 51.535 euros. Por su parte los trabajos de cuidado de vías públicas suponen otros 154.928 euros. Todos estos servicios los está dotando desde agosto el municipio porque no dependen del nivel de ocupación (los nuevos residentes) y edificación del plan. De hecho, los conductores pueden observar una enorme superficie alumbrada y urbanizada ahora desierta de viviendas desde la CV-905.
El principal desembolso municipal será el de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria: 773.557 euros anuales. En este caso, será un gasto progresivo en el que, además, es el urbanizador el que debe adquirir y aportar los contenedores que se instalen. En estos momentos se han ejecutado apenas 250 viviendas de las 7.400 previstas.
A estos gastos deberán sumarse los previstos en las Fases II, III y IV, de mucha menor entidad en superficie y vivienda. La segunda fase, cuyo inicio está previsto este mes de octubre, es donde están previstas las 700 viviendas públicas y se ubican los suelos privados con el mismo destino de vivienda protegida.
