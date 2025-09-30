Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana

El caudal medio habitual del Segura a su paso por Rojales en esta época del año apenas alcanza el metro cúbico por segundo. Este martes ha superado los 9 m3 /s, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Aguas arriba, en Benejúzar, era de casi 14 m3 /s. Y se espera que esta pequeña crecida derivada de las lluvias en la Vega Media y Baja del Segura sea más evidente en las próximas horas, como también ha ocurrido en el cauce urbano del río de Orihuela, donde el cauce va a "medio río" durante esta jornada.

No dejan de ser cifras de aumento de caudal muy discretas, aunque llamativas para el aspecto que presenta habitualmente el río en sus tramos urbanos. Los cauces urbanos del río en Orihuela y Rojales son capaces de asumir -aunque por los pelos- hasta 400 m3/s según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En las riadas de diciembre de 2016 y septiembre de 2019, las primeras de entidad tras las obras de encauzamiento de finales de principios de los años 90, el Segura se desbordó en Orihuela y hubiera ocurrido lo mismo en Rojales si no se hubiera intervenido con la retirada de residuos vegetales y flotantes en el puente de Carlos III.

Aunque con una distribución muy irregular en las dos últimas jornadas de este mes de septiembre el episodio de lluvias ha dejado hasta 75 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la Vega Baja. El lunes en zonas interiores del Bajo Segura y este marte en el litoral de Torrevieja y Guardamar, algo en Orihuela Costa y apenas unos litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada.