La "misteriosa" espuma blanca del Segura que llega a la Vega Baja e inunda las redes

Ya es un clásico: la espuma blanca que arrastra el cauce del río Segura cuando hay un episodio de fuertes lluvias. Primero, comienza a verse en la ciudad de Murcia y ya la Vega Baja sabe que es cuestión de poco tiempo que llegue a Orihuela y de ahí hasta Guardamar. Después, arden las redes con comentarios que apuntan a vertidos de empresas que aguas arriba aprovechan el caudal para liberar desechos.

"¡La misma atrocidad de siempre! Espumas y residuos, esperan a que haya lluvias para contaminar", lamentaban este martes desde la cuenta de MeteOrihuela, a la que han ido sumándose quejas por que la comarca se convierta en un desagüe.

En la vecina región, la asociación conservacionista Huermur también clamaba al cielo: "Esto es una vergüenza. Vamos a presentar, por enésima vez, denuncia en la Confederación Hidrográfica Segura por el tema de las "misteriosas" espumas blancas en el río Segura que aparecen cada vez que llueve".

Este periódico ha contactado con la CHS sin que haya obtenido respuesta. Desde el Juzgado de Aguas de Orihuela afirman que el organismo de cuenca lleva un tiempo realizando controles exhaustivos.

Hasta el Ayuntamiento de Murcia ha remitido este mismo martes un escrito a la Confederación en el que solicita que se abra una investigación para esclarecer el origen de la espuma blanca y que "determine si la presencia de esta espuma pudiera estar relacionada con algún tipo de vertido o alteración en la calidad del agua, con el fin de adoptar, en su caso, las medidas oportunas y garantizar la protección del cauce y del entorno natural", según fuentes del Consistorio a La Opinión, diario del grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que también pertenece INFORMACIÓN.

La "misteriosa" espuma suele estar relacionada con detergentes y contaminantes industriales. El mismo diario recoge que Ecologistas en Acción ha situado el origen, principalmente, en Las Torres de Cotillas. "Sospechamos que, al menos, en parte esté implicada la empresa de producción de detergentes que hay en la zona. Yo mismo he comprobado muchas veces que cuando se da este fenómeno de espumas hay un fuerte olor a detergente", ha declarado Pedro Luengo.

"No es normal que las aguas residuales tengan ese olor tan marcado", ha explicado, pues "puede que el aumento de caudal arrastre suciedad acumulada dentro del alcantarillado, pero luego ya van las aguas residuales muy diluidas". "Por todo esto, con la experiencia que tenemos en estos casos, y sabedores que en la gestión de residuos hay quien aprovecha para tirar y que no se note, sospechamos de posibles vertidos industriales", ha concluido el miembro de Ecologistas en Acción.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevó esta recurrente situación a la Fiscalía de la Región de Murcia en junio de 2024, como también han hecho asociaciones naturalistas.

El río a su paso por Rojales este martes / Información

Escorrentía

Cada vez que aumenta mínimamente el caudal ecológico del Segura en la Vega Baja las empresas suelen aprovechar para hacer un vertido, pero también se puede deber a que el río recoge mucha escorrentía de agua que no pasa por depuradora cuando llueve: lo que circula por superficie recoge restos de combustibles y muchos detergentes de terrazas. A ello se une la falta de capacidad de las redes de pluviales -donde las hay-, alcantarillado y depuradoras.

Sanciones

La CHS ha reconocido en otras ocasiones una "ligera contaminación", en referencia a que a veces la espuma se ha debido a vertidos de aguas sin tratar procedentes de depuradoras locales, unido a arrastres por las lluvias.

Lo habitual cuando esto ocurre es que la CHS tome muestras del agua espumosa para analizar su composición y determinar el origen. La última sanción que impuso el organismo fue en 2020, cuando abrió un expediente a las estaciones depuradoras de aguas residuales de Alcantarilla y Las Torres de Cotillas.