Orihuela tiene que pagar ahora los intereses de demora por los 1,3 millones que tuvo que devolver del Plan Resistir

La pandemia y sus restricciones quedan ya lejos, pero de aquellos barros han quedado algunos lodos. El Ayuntamiento de Orihuela ha tenido que pagar casi 30.000 euros en concepto de intereses de demora por devolver tarde las ayudas que no pudo justificar del Plan Resistir, que puso en marcha la Generalitat -subvencionado también por la Diputación y los ayuntamientos- para paliar el impacto negativo de la pandemia de covid, ayudando económicamente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias que se vieron obligados a cerrar sus negocios, reducir sus horarios de apertura o limitar su actividad.

En concreto, la cantidad que se le asignó al municipio, que se adhirió a este plan en febrero de 2021, fue de 3.039.870 euros, destinados a autónomos y microempresas, tales como restaurantes y puestos de comida, hoteles y alojamientos turísticos, campings y alojamientos de caravanas, provisión de comidas preparadas para eventos y establecimientos de bebidas. De esa cantidad, el Ayuntamiento aportó 455.980 euros (un 15%), la Generalitat 1.899.918 (62,5%) y la Diputación 683.970 (22,5%).

Para poder hacer frente a su parte del pago, el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP y Ciudadanos, incluso tuvo que llevar a cabo una modificación presupuestaria, lo que retrasó la convocatoria de las ayudas hasta abril de ese mismo año.

Pero, en total, se justificaron 1.697.147 euros de los que 1.060.716 correspondían a la Comunidad, 381.858 a la Administración provincial y 254.572 al Consistorio, por lo que en diciembre de 2021 la dirección general de la Administración Local reclamó a la Corporación local el reintegro de 1.342.722, teniendo que abonar 839.201 y 302.112 euros al Consell y a la Diputación.

Devolución

Además de tener que devolver 1,3 millones en aquel entonces, la Generalitat requirió al Ayuntamiento el pasado mes de mayo 20.089 euros por el pago de los intereses de demora del reintegro de la subvención. Pocos días después, el alcalde del municipio, Pepe Vegara, que es a quien tiene delegadas las competencias para la solicitud y justificación de ayudas y subvenciones a otras Administraciones públicas y entidades, resuelve aprobar la liquidación de estos intereses de demora.

Asimismo, por parte de la Diputación, el pasado agosto la vicepresidenta segunda y diputada de Administración General y Hacienda, Marina Sáez, firmó un decreto para la liquidación de 9.839 euros, cuya resolución ha recibido el Consistorio este mismo mes de septiembre.