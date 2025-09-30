La reforma del colegio de Hurchillo en Orihuela: unas obras ejecutadas al 68% desde hace casi tres años

La dirección del colegio de Hurchillo lleva un tiempo dirigiendo escritos al Ayuntamiento de Orihuela para que se dé una solución a las obras que se quedaron a medias cuando se paralizaron en febrero de 2023. Una reforma que iba para cuatro meses, pero que casi tres años no se ha finalizado, convirtiéndose en toda una odisea con una actuación que se ha quedado en el limbo.

Este particular periplo comenzó en octubre de 2020, cuando se adjudicaron las obras de reforma y mejora dentro del Plan Edificant -por el que la Generalitat asumía los gastos y el Ayuntamiento se encargaba de las obras-, con un presupuesto de 193.000 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Sin embargo, ocho meses después, en junio de 2021, la adjudicataria solicitó la rescisión del contrato justificando su petición en la inacción municipal, lo que retrasó aún más el proyecto.

A partir de ahí, en mayo de 2022, se volvió a adjudicar el contrato con un presupuesto de más de 200.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas, pero las obras siguen sin completarse, dejando al centro sin poder utilizar los nuevos espacios que quedaron a medias.

El CEIP de Hurchillo, desde entonces, no ha dejado de solicitar que se reactiven las obras, teniendo en cuenta además que quedan muy pocos trabajos por finalizar, pero sin hallar por el momento una solución por parte de la Generalitat Valenciana ni del Ayuntamiento.

Ejecución

En concreto, la ejecución de las obras era de un 68% y aún faltaban 63.000 euros por gastar cuando en febrero de 2023 la empresa solicitó la resolución del contrato. La dirección facultativa emitió un informe en el que desaconsejaba la rescisión por cuestiones de seguridad. Ante la negativa del Consistorio, la mercantil denunció al Consistorio ante los juzgados, donde el proceso sigue sin resolverse. Los servicios jurídicos municipales recomiendan esperar hasta que haya un fallo judicial, ya que la mercantil aún está en posesión de la obra.

Obras en el colegio, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Mientras tanto, además de no poder usar las nuevas instalaciones, han ido apareciendo nuevas necesidades en el centro educativo que evidencian la necesidad de una inversión constante y de mantenimiento en los colegios.

Innovación

El de Hurchillo es además una referencia en cuanto a iniciativas y vanguardia que le han valido estar en el centro de la innovación pedagógica, como la coordinación de la Red de Centros Creativos e Innovadores de España; el proyecto "El contrato educativo de la Tierra", que logró seis millones de apoyos y fue declarado de calidad mundial por la Unesco, o la transformación de su comedor escolar, que obtuvo el Premio Naos al mejor comedor de España, el sello de Vida Saludable y el reconocimiento del Ministerio de Consumo como comedor sobresaliente.

Su director, Joaquín Marzá, en varias ocasiones en la lista de los diez mejores maestros del país, ha sido nominado al Global Teacher Prize, que reconoce al mejor maestro del mundo distinguiendo a aquellos docentes cuya trayectoria representa una transformación en la educación y un impacto positivo en la sociedad del siglo XX.

Un centro educativo en una pedanía oriolana que también es conocido como "La cajita de cerillas" por prender la chispa de la revolución en las aulas con un nuevo modelo educativo, porque "otra escuela diferente es posible, donde el alumnado experimente sensaciones", como le gusta recordar a Marzá.