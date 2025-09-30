Los regantes recibirán los 168 hectómetros pendientes del trasvase antes de fin de año

La comisión central de explotación del acueducto Tajo-Segura se ha reunido este martes para resolver, como avanzó INFORMACIÓN, la autorización de una transferencia de 27 hm3 de agua que se corresponde al mes de septiembre. Ha esperado para tomar esta decisión al último día del año hidrológico. El informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que apuntala este visto bueno es positivo para las previsiones de demanda de agua a las que tienen derecho los usuarios del trasvase en Alicante, Murcia y Almería. Incluso sin precipitaciones importantes en la cabecera del Tajo los embalses de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el acueducto, contarán con reservas suficientes para mantenerse en nivel 2, de "normalidad hidrológica", el que garantiza de forma automática trasvases mensuales de 27 hm3.

Previsión

Esa previsión cubre buena parte del año hidrológico que arranca este miércoles salvo los tres últimos meses. La única circunstancia que puede romper esa previsión es la voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica de revisar las actuales normas de explotación del acueducto, que si se aplican reducirían mucho las aportaciones en aplicación del aumento de los caudales ecológicos del río Tajo.

Si el Gobierno tiene intención de ejecutar esa modificación es ya una incógnita. Es una revisión obligada contemplada en el plan de cuenca del Tajo aprobado en enero de 2023. Mientras que los regantes reclaman que no se lleve a cabo por el enorme impacto económico en el sector agrícola de los tres territorios, Castilla-La Macha lleva dos años exigiendo al Gobierno esa revisión que merma las aportaciones a las 140.000 hectáreas que riega el trasvase -44.000 en la provincia de Alicante- en cien hectómetros cúbicos al año. De la media de 200 hm3 que han recibido de media durante sus 46 años de historia a la mitad.

Zona regada por el trasvase en La Murada / TONY SEVILLA

Garantía antes de final de año

Otro asunto abordado en la reunión de la comisión de explotación, muy importante para las empresas agrícolas que dependen del agua del trasvase, ha sido el garantizar que los 168 hm3 pendientes de transferir del año hidrológico que acaba de concluir y reservados en los embalses de cabecera se trasvasen en su totalidad antes del fin de año 2025. Ese compromiso se recoge en la propia acta de la reunión. Esa agua está autorizada para su trasvase, pero "reservada" durante los últimos meses en los embalses de cabecera porque la distribución de caudales no es lineal en el trasvase. Los usuarios pueden decidir en función de las demandas para intentar equilibrar con los periodos en los que más se va a necesitar.

Este año hidrológico se han producido, además, dos circunstancias que han propiciado esa reserva: un ciclo extraordinario de transferencias en nivel 1, con cinco meses consecutivos de visto bueno a trasvases mensuales de 60 hectómetros y la rotura de un tramo del trasvase en Albacete que ha retrasado que se reiniciasen esas aportaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica, que suele dar cuenta de la reunión de la comisión de explotación y del informe del Cedex que lo avala -aunque en nivel 2 se trata de una decisión automática-, no ha informado del acuerdo.