Arranca el curso de la sede de la UNED en Torrevieja

Este miércoles, 1 de octubre, los alumnos matriculados en el Grado de Educación Infantil comenzarán sus clases en la sede torrevejense de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con sede en Torrevieja. Además de estos, aquellos inscritos en los cursos de acceso a la universidad tanto para mayores de 25 como de 45 años también conocerán a sus profesores y tutores durante este próximo año académico.

La confianza de Jesucristo Riquelme, coordinador de la sede de la UNED de Torrevieja, está en que «de nuevo, el 100% de los matriculados, y siempre los asistentes presenciales, apruebe y pueda acceder a estudiar la carrera que elija».

El plazo de matriculación continúa abierto, sin nota de corte y sin numerus clausus, hasta el 22 de octubre. Es el momento de que los más rezagados lleguen a tiempo de formalizar su inscripción para este curso 2025-26 que, si no hay contratiempos, será el último que transcurra en la ubicación junto al Auditorio Internacional, ya que está prevista la finalización y apertura de la nueva sede universitaria, en pleno centro del casco urbano, que albergará aulas, profesorado y alumnado ya de cara al próximo año 2026.

Universidad Abierta

A esta sede, la actual junto al hospital Quirón y la futura cuyas obras avanzan a buen ritmo, acuden presencialmente los alumnos de la Universidad Abierta. Está dirigida a mayores de 55 años y propone cursos gratuitos de temas variados, impartidos por expertos en cada materia. En las ediciones anteriores, ha ido aumentando el número de interesados en esta formación de calidad, y calidez, explica Riquelme. Las inscripciones para este mes de octubre llegan ya a los 50 alumnos.

Propuesta

Será el martes, 7 de octubre, cuando los estudiantes sénior se den cita en el salón de actos de la UNED para asistir a la subida del telón de la primera propuesta de este curso: “Esta noche hay función. Una panorámica del teatro español del siglo XX”. El docente será el actor, director de teatro, creativo publicitario, filólogo y gestor cultural Juan León Fabrellas. El curso consta de 7 sesiones que serán, además del propio día 7, el 8, 14, 15, 22, 23 y 29 de octubre.